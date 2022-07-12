«ВКонтакте» открыла сообществам доступ к монетизации прямых эфиров

Участники программы монетизации видео «ВКонтакте» будут получать доход от просмотра пользователями рекламных видеороликов длительностью до 30 секунд — они будут показываться перед началом прямых эфиров. Об этом говорится в сообщении соцсети.

Новый формат будет доступен на платформе «VK Видео» в трансляциях на десктопе и в мобильной версии.

Подключить монетизацию можно в блоке управления сообществом. Кнопка подключения автоматически появится у сообществ, которые подходят по всем критериям видеомонетизации, в том числе по количеству подписчиков (от 5 тыс. человек), тематике и хронометражу контента.

После того, как заявку одобрят, в сообществе появится плашка о подключении, автору будет доступна статистику и он сможет вывести заработанные деньги.

С начала марта число подключенных к программе монетизации видеоконтента сообществ выросло в 4,5 раза, на своих видео сейчас зарабатывает более 6 тыс. пабликов.

Фото на обложке: VK