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«ВКонтакте» открыла сообществам доступ к монетизации прямых эфиров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Участники программы монетизации видео «ВКонтакте» будут получать доход от просмотра пользователями рекламных видеороликов длительностью до 30 секунд — они будут показываться перед началом прямых эфиров. Об этом говорится в сообщении соцсети.

«ВКонтакте» открыла сообществам доступ к монетизации прямых эфиров

Новый формат будет доступен на платформе «VK Видео» в трансляциях на десктопе и в мобильной версии.

Подключить монетизацию можно в блоке управления сообществом. Кнопка подключения автоматически появится у сообществ, которые подходят по всем критериям видеомонетизации, в том числе по количеству подписчиков (от 5 тыс. человек), тематике и хронометражу контента.

После того, как заявку одобрят, в сообществе появится плашка о подключении, автору будет доступна статистику и он сможет вывести заработанные деньги.

С начала марта число подключенных к программе монетизации видеоконтента сообществ выросло в 4,5 раза, на своих видео сейчас зарабатывает более 6 тыс. пабликов.

Фото на обложке: VK

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