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«ВКонтакте» запустила стажировки в удаленном формате

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» начала набор участников на третью программу стажировок, которая в этом году впервые пройдет в удаленном формате. Об этом говорится в сообщении компании.

«ВКонтакте» запустила стажировки в удаленном формате

Шесть кандидатов, которые пройдут отбор, в течение двух месяцев будут работать над различными задачами с шестью командами VK.

Список команд, которые примут стажеров:

  • команда потребления контента и рекомендаций, Core ML;
  • команда прикладных исследований;
  • команда потребления контента и рекомендаций, Backend;
  • команда рекламы и бизнес-продуктов, Performance Advertising;
  • команда backend-инфраструктуры;
  • департамент дизайна.

Попасть на стажировку можно независимо от возраста и опыта работы, однако всем претендентам нужно будет выполнить тестовое задание — по его результатам выберут лучших. 

Стажировка пройдет с 13 июля по 12 сентября. Все участники будут работать удаленно.

Помимо новых знаний, стажеры получат денежное вознаграждение, компенсацию питания и бонусы в виде тематических сувениров и сертификатов участника программы. Трудоустройство после стажировки возможно, но не гарантировано. 

Подать заявку на участие можно с 29 мая по 14 июня включительно по ссылке.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

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