«ВКонтакте» запустила стажировки в удаленном формате

«ВКонтакте» начала набор участников на третью программу стажировок, которая в этом году впервые пройдет в удаленном формате. Об этом говорится в сообщении компании.

Шесть кандидатов, которые пройдут отбор, в течение двух месяцев будут работать над различными задачами с шестью командами VK.

Список команд, которые примут стажеров:

команда потребления контента и рекомендаций, Core ML;

команда прикладных исследований;

команда потребления контента и рекомендаций, Backend;

команда рекламы и бизнес-продуктов, Performance Advertising;

команда backend-инфраструктуры;

департамент дизайна.

Попасть на стажировку можно независимо от возраста и опыта работы, однако всем претендентам нужно будет выполнить тестовое задание — по его результатам выберут лучших.

Стажировка пройдет с 13 июля по 12 сентября. Все участники будут работать удаленно.

Помимо новых знаний, стажеры получат денежное вознаграждение, компенсацию питания и бонусы в виде тематических сувениров и сертификатов участника программы. Трудоустройство после стажировки возможно, но не гарантировано.

Подать заявку на участие можно с 29 мая по 14 июня включительно по ссылке.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»