«ВКонтакте» запустила стажировки в удаленном формате
«ВКонтакте» начала набор участников на третью программу стажировок, которая в этом году впервые пройдет в удаленном формате. Об этом говорится в сообщении компании.
Шесть кандидатов, которые пройдут отбор, в течение двух месяцев будут работать над различными задачами с шестью командами VK.
Список команд, которые примут стажеров:
- команда потребления контента и рекомендаций, Core ML;
- команда прикладных исследований;
- команда потребления контента и рекомендаций, Backend;
- команда рекламы и бизнес-продуктов, Performance Advertising;
- команда backend-инфраструктуры;
- департамент дизайна.
Попасть на стажировку можно независимо от возраста и опыта работы, однако всем претендентам нужно будет выполнить тестовое задание — по его результатам выберут лучших.
Стажировка пройдет с 13 июля по 12 сентября. Все участники будут работать удаленно.
Помимо новых знаний, стажеры получат денежное вознаграждение, компенсацию питания и бонусы в виде тематических сувениров и сертификатов участника программы. Трудоустройство после стажировки возможно, но не гарантировано.
Подать заявку на участие можно с 29 мая по 14 июня включительно по ссылке.
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
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