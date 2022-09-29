Названы сроки работы приложений VK на iPhone после удаления из App Store

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, сколько проработают приложения VK на iPhone. Прирегулярном обновлении iOS они продержатся минимум два-три года.
В будущем при активном обновлении устройство на последнии версии приложения могут «глючить», не открываться и т. д., передают РИА Новости.
Владимир Зыков предположил, что разработчики VK заинтересуются развитием PWA-приложений — это приложения, которые работают вне магазина приложений, то есть это фактически веб-сайт, завернутый в обертку приложения.
Эксперт предположил, что компания будет активнее развивать мобильные версии своих продуктов, чтобы у пользователей был к ним доступ в обычном мобильном браузере.
Ранее приложения холдинга VK — «ВКонтакте», «VK Музыка» «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ» — пропали из магазина приложений App Store.
Apple удалила приложения VK для iOS из-за того, что они распространяются разработчиками, большинство из которых «принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании».
По данным The Bell, VK была готова к подобному развитию событий. Из сообщения компании для своих сотрудников, на которое ссылается издание, следует, что VK заранее прорабатывала несколько сценариев развития, связанных с возможным удалением из App Store.
Фото на обложке: Koshiro K /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
- 2 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
- 3 Названы 6 самых популярных смартфонов в мире
- 4 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
- 5 «Мы встречались со Стивом Джобсом, он посмотрел на наш продукт и сказал: „Надо делать“»
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022