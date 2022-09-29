Названы сроки работы приложений VK на iPhone после удаления из App Store

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, сколько проработают приложения VK на iPhone. Прирегулярном обновлении iOS они продержатся минимум два-три года.

В будущем при активном обновлении устройство на последнии версии приложения могут «глючить», не открываться и т. д., передают РИА Новости.

Владимир Зыков предположил, что разработчики VK заинтересуются развитием PWA-приложений — это приложения, которые работают вне магазина приложений, то есть это фактически веб-сайт, завернутый в обертку приложения.

Эксперт предположил, что компания будет активнее развивать мобильные версии своих продуктов, чтобы у пользователей был к ним доступ в обычном мобильном браузере.

Ранее приложения холдинга VK — «ВКонтакте», «VK Музыка» «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ» — пропали из магазина приложений App Store.

Apple удалила приложения VK для iOS из-за того, что они распространяются разработчиками, большинство из которых «принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании».

По данным The Bell, VK была готова к подобному развитию событий. Из сообщения компании для своих сотрудников, на которое ссылается издание, следует, что VK заранее прорабатывала несколько сценариев развития, связанных с возможным удалением из App Store.

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