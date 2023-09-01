«ВКонтакте» начала тестировать инструмент для маркировки рекламы в постах, клипах, историях и видео, говорится в сообщении соцсети.

При создании поста и истории теперь можно добавить отметку «Реклама от автора». Автору нужно выбрать эту настройку, и в специальном сервисе на платформе VK Mini Apps можно будет автоматически получить токен для маркировки.

Идентификатор будет нативно отображаться в публикациях.

На первом этапе инструмент доступен авторам в десктопной версии «ВКонтакте» в записях и историях, позднее добавят клипы и видео.

Заполнить информацию обо всех участниках рекламной цепочки и добавить детали о рекламной кампании можно в интерфейсе кабинета ОРД VK — переход в него интегрирован в мини-приложение. Позднее инструмент будет доступен и на смартфонах.

С сентября за распространение рекламы в интернете без токена (уникальный код, присвоенный оператором рекламных данных) или нарушение требований к его размещению вводится административная ответственность. Физлицам за нарушения грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тыс. рублей, юрлицам — от 200 до 500 тыс. рублей.

Ранее опрос показал, что каждый десятый предприниматель не знает о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы.

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