«ВКонтакте» начала тестировать инструмент для маркировки рекламы в постах, клипах, историях и видео, говорится в сообщении соцсети.
При создании поста и истории теперь можно добавить отметку «Реклама от автора». Автору нужно выбрать эту настройку, и в специальном сервисе на платформе VK Mini Apps можно будет автоматически получить токен для маркировки.
Идентификатор будет нативно отображаться в публикациях.
На первом этапе инструмент доступен авторам в десктопной версии «ВКонтакте» в записях и историях, позднее добавят клипы и видео.
Заполнить информацию обо всех участниках рекламной цепочки и добавить детали о рекламной кампании можно в интерфейсе кабинета ОРД VK — переход в него интегрирован в мини-приложение. Позднее инструмент будет доступен и на смартфонах.
С сентября за распространение рекламы в интернете без токена (уникальный код, присвоенный оператором рекламных данных) или нарушение требований к его размещению вводится административная ответственность. Физлицам за нарушения грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тыс. рублей, юрлицам — от 200 до 500 тыс. рублей.
Ранее опрос показал, что каждый десятый предприниматель не знает о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Google начнет по умолчанию размывать откровенные изображения в поисковой выдаче
- 2 Все в рамках договора: «Тинькофф» объяснил инцидент с якобы незаконным использованием голоса актрисы
- 3 Актриса подала в суд на «Тинькофф» за якобы незаконное использование ее голоса — он появился в порно
- 4 Google создала невидимый водяной знак для маркировки сгенерированных нейросетью изображений
- 5 «Одноклассники» запустили отдельную службу поддержки для блогеров
ВОЗМОЖНОСТИ
01 сентября 2023
01 сентября 2023
03 сентября 2023