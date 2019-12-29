«ВКонтакте» запустила приложение, которое позволяет разделить счет с друзьями

«ВКонтакте» запустила мини-приложение , с помощью которого можно разделить счет с друзьями. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

В приложении можно подсчитать и указать сумму для каждого друга или разделить ее на всех поровну. Участники сбора получат запрос на перевод средств и смогут отправить деньги во «ВКонтакте» с любой банковской карты.

Приложение создано на платформе VK Mini Apps и работает в десктопной версии и мобильном приложении.