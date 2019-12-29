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«ВКонтакте» запустила приложение, которое позволяет разделить счет с друзьями
Новости
Анастасия Марьина
«ВКонтакте» запустила мини-приложение, с помощью которого можно разделить счет с друзьями. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.
«ВКонтакте» запустила приложение, которое позволяет разделить счет с друзьямиАнастасия Марьина
В приложении можно подсчитать и указать сумму для каждого друга или разделить ее на всех поровну. Участники сбора получат запрос на перевод средств и смогут отправить деньги во «ВКонтакте» с любой банковской карты.
Приложение создано на платформе VK Mini Apps и работает в десктопной версии и мобильном приложении.
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