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«ВКонтакте» запустила приложение, которое позволяет разделить счет с друзьями

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» запустила мини-приложение, с помощью которого можно разделить счет с друзьями. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» запустила приложение, которое позволяет разделить счет с друзьями

В приложении можно подсчитать и указать сумму для каждого друга или разделить ее на всех поровну. Участники сбора получат запрос на перевод средств и смогут отправить деньги во «ВКонтакте» с любой банковской карты. 

Приложение создано на платформе VK Mini Apps и работает в десктопной версии и мобильном приложении.

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