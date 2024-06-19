«Вкусно — и точка» вывела из меню чиабатту с тунцом на фоне проверок поставщиков

«Вкусно — и точка» временно вывела из меню чиабатту с тунцом на фоне ситуации с массовым отравлением в Москве и проверкой поставщиков.
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«Ввиду того, что у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания сейчас проходят проверки сырья — мы на несколько недель выводим из меню "Чиабатту с тунцом"», — говорится в сообщении компании.
Там добавили, что «Вкусно — и точка» не получала жалоб и не сомневается в качестве этого продукта, однако «понимает и поддерживает решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы».
О возвращении в регулярное меню «Кафе» «Чиабатты с тунцом» компания пообещала сообщить дополнительно.
- Проверки поставщиков происходят на фоне ситуации, развернувшейся 16 июня вокруг «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен»). Готовой едой сервиса отравились более 120 человек, у них заподозрили ботулизм.
- На ситуацию также публично отреагировали «Азбука вкуса», «Мираторг» и «Вкусвилл». Компании сообщали о том, что либо не сотрудничают с попавшими под подозрение поставщиками, либо пересматривают меню.
- 18 июня в деле о массовой вспышке ботулизма в Москве начались первые задержания, а Роспотребнадзор заявил о том, что выявил производителей отравленных ботулизмом салатов.
Опрошенные RB.RU эксперты ранее рассказали о возможных причинах снижения качества готовой еды с доставкой в России.
Фото на обложке: Al.geba /
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