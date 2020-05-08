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«Вкусвилл» начал продажи вина

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила продажу вин в одном из московских магазинов на Большой Спасской улице, 8 стр.1. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. До этого «Вкусвилл» продавал только пиво, медовуху и сидр.

«Вкусвилл» начал продажи вина

Запуск продаж вина – эксперимент для компании. Если покупатели оценят его, ритейлер «подумает над дальнейшем развитием категории», рассказала управляющая единой концепцией сети «Вкусвилл» Алена Несифорова.

«Вкусвилл» продает пока около 100 торговых наименований «тихих» и игристых вин. К концу мая их число вырастет до 300. Среди торговых марок — испанские Mar de Frades и Castelfino Jaume Serra, российские «Шумринка» и «Сикоры» и другие. 

Продажа алкоголя не противоречит концепции магазина здорового питания «Вкусвилла», считает Несифорова: во всем нужно соблюдать баланс, а среди покупателей много ценителей качественных вин.

О планах «Вкусвилла» продавать винную продукцию стало известно в июле 2019 года. Позже это подтвердил основатель ритейлера Андрей Кривенко в интервью Reuters.

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