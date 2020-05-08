Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила продажу вин в одном из московских магазинов на Большой Спасской улице, 8 стр.1. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. До этого «Вкусвилл» продавал только пиво, медовуху и сидр.

«Вкусвилл» начал продажи вина