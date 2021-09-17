ВТБ и Boomstarter запустили проект бесплатной поддержки начинающих предпринимателей

ВТБ и краудфандинговая платформа Boomstarter запустили спецпроект для поддержки предпринимателей «Быстрый старт», в рамках которого участники получат бесплатный пакет услуг от Boomstarter и до 12 месяцев бесплатного обслуживания в ВТБ. Единственное условие — открытие расчетного счета в ВТБ, сообщила пресс-служба Boomstarter.

В пакет услуг по маркетингу входит размещение в соцсетях Boomstarter и email-рассылка на аудиторию более 150 тысяч человек. Помимо бесплатного обслуживания ВТБ подготовил для предпринимателей-участников бонусы: семь дней бесплатных бухгалтерских консультаций, юридическая поддержка в течение месяца, стартовый бюджет на онлайн-рекламу, конструктор типовых документов и онлайн-регистрацию бизнеса.

Предложение действует для клиентов малого и среднего бизнеса (юридических лиц и ИП) при открытии первого расчетного счета в банке ВТБ. Принять участие в спецпроекте и получить комплекс бесплатных услуг можно, оставив заявку на сайте Boomstarter.

Boomstarter помогает предпринимателям запустить свое дело с помощью краудфандинга — народного финансирования. Площадка привлекает финансирование в бизнес-проекты, технические, творческие, социальные и другие проекты, даже если бизнес или продукт еще на этапе идеи, можно начать продажу предварительных заказов.

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Фото на обложке: Unsplash