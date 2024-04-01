ВТБ с 3 апреля приостановит выдачу IT-ипотеки

ВТБ приостановит оформление IT-ипотеки из-за исчерпания лимитов по данной программе. Банк прекратит выдачу с 3 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на данные платформы «Сделка.рф».

Как следует из сообщения на платформе, выделенный лимит был исчерпан, теперь ВТБ ожидает решения властей по дальнейшему развитию IT-ипотеки при увеличении финансирования программы.

В самом банке отметили, что данная программа зарекомендовала себя хорошо в качестве адресной поддержки сотрудников сферы информационных технологий.

ВТБ стал лидером по выдаче льготной ипотеки в марте 2024 года, обогнав в этом направлении Сбербанк. При этом в банке неоднократно указывали, что выдачи льготных ипотек в связи с сокращением субсидирования от государства стали фактически убыточными.

Вместе с другими банками ВТБ стал взимать с застройщиков комиссию, а взамен предлагать займы на ипотеку именно у этих девелоперов. Однако новую практику кредитных организаций раскритиковали в ЦБ, проверку начала ФАС.

В конце февраля ВТБ сообщил, что отказался от комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки. При этом в банке подчеркнули, что выдача таких ипотек остается убыточной.