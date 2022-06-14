ВТБ заключил крупнейшую сделку по покупке отечественного софта в России

Переговоры по сделке шли с начала 2021 года. В пакет ВТБ вошли программы для работы с документами, таблицами, презентациями и др., возможна работа как в облаке, так и с конкретных устройств. Лицензия бессрочная, с обновлениями в течение пяти лет и круглосуточной поддержкой, сообщили «Ведомости».

Для ВТБ покупка лицензий «Мойофиса» – это переход с зарубежного офисного программного обеспечения на российское в масштабах всего банка. Продукты помогут организовать работу без риска подпасть под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров.

На фоне санкций в России вырос спрос на отечественные операционные системы почти в шесть раз. Власти и компании приступили к тестированию российского софта, но процесс от пилотирования до внедрения может растянуться как минимум на квартал.

В начале марта правительство сообщило, что введет принудительные лицензии на западный софт. О том, что в правительстве обсуждали возможность отказа от преследования за пиратское ПО из стран, поддержавших санкции, стало известно 5 марта 2022 года. Предполагалось, что это смягчит последствия ухода из России крупных иностранных разработчкиов (Microsoft, Oracle, SAP И др.).

Однако отечественная IT-отрасль выступила против этой идеи. Профильные ассоцииции 10 марта 2022 года направили письмо главе Минцифры, в котором предупредили, что инициатива может привести к негативным последствиям для отечественного IT-бизнеса и навредить импортозамещению.