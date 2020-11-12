ВТБ обновил сервисы и весь дизайн мобильного приложения «ВТБ Онлайн»

ВТБ запустил для своих клиентов полностью новый мобильный банк. Скорость работы «ВТБ Онлайн» увеличена в два раза, а предельная нагрузка — в три, говорится в сообщении банка.

Часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ (балансы по картам и счетам). Кроме того, был полностью обновлен дизайн приложения и добавилось 50 новых функций, среди которых — снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность скрыть баланс.

Скорость входа увеличилась в 2 раза и теперь составляет 2-3 секунды, время отклика интерфейсов сократилось в 10 раз. Скорость проведения операции по платежам и переводам также увеличилась вдвое. Переход между разделами стал моментальным, в пределах 1 секунды.

Разработчики также реализовали сквозной поиск по приложению, изменился раздел «Уведомления». Появилась возможность сортировки сообщений на поступления, списания и предложения от банка.

Air Bar — адаптивное плавающее меню, позволяет увидеть больше информации на экране

Дизайн мобильного банка стал минималистичным. У клиентов появилась возможность самостоятельно настраивать главный экран: они смогут выбрать, как будут отображаться карты и счета — списком или в виде привычной «карусели».

Еще одно дополнение — возможность скрывать информацию о своих счетах от посторонних, если клиент находится в публичном пространстве.

Добавлена возможность перемещать разделы или скрывать их

Сейчас приложение выдерживает до 130 тысяч человек в минуту, а в перспективе – до 400 тысяч одновременных сессий. «ВТБ Онлайн» работает на микросервисной архитектуре, что минимизирует число возможных нештатных ситуаций, говорится в сообщении.

Среди новых функций — возможность снимать деньги в банкоматах ВТБ без карты, используя QR-код (функционал появится в приложении до конца ноября). Штрафы ГИБДД стали доступны с фотографией и местом нарушения.

Штрафы ГИБДД с фото и местом нарушения

Функционал нового приложения позволяет работать с приложением незрячим или слабовидящим клиентам. В «ВТБ Онлайн» они могут самостоятельно пройти регистрацию и вход, а также полноценно совершать большинство переводов и платежей.

К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей «ВТБ Онлайн» в 1,5 раза – до 15 млн клиентов.