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ВТБ и «Ростелеком» создадут цифровую платформу для подписания и хранения документов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ВТБ и «Ростелеком» создадут «Единую цифровую платформу подписания». Она позволит дистанционно создавать и подписывать договоры купли-продажи, доверенности и другие документы.  Об этом RB рассказали в пресс-службе банка.

ВТБ и «Ростелеком» создадут цифровую платформу для подписания и хранения документов

Платформа создается в инфраструктуре электронного правительства на базе отечественного программного обеспечения и оборудования, а также сертифицированного программно-аппаратного решения для дистанционной выдачи, управления и применения сертификатов электронной цифровой подписи, в том числе на мобильных устройствах.

 Банк и провайдер уже подписали соглашение о предоставлении Минцифры России системы для выдачи пользователям госуслуг сертификатов электронной подписи.

С помощью платформы граждане смогут бесплатно получить сертификат электронной подписи, больше государственных и коммерческих сервисов, а госорганы и юрлица — обрабатывать и хранить документы в едином архиве. 

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подчеркнул, что платформа позволит ставить пользователям электронные подписи в любой точке мира, где есть доступ в интернет, сэкономит время на поездки, сократит потребление бумаги и обеспечит сохранность цифровой документации.

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Фото: TippaPatt / Shutterstock

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