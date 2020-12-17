Вылетела из топ-50: Москва стала доступнее для экспатов

Москва не вошла в топ-50 самых дорогих городов мира для экспатов по версии консалтинговой компании ECA International. При этом еще в прошлом году российская столица удерживала 21-е место.

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Консалтинговая компания ECA International не включила Москву в топ-50 самых дорогих городов мира для экспатов, определив российской столице 56-е место. В прошлом году Москва занимала 21-ю строчку. Первое место в списке в 2020 году занял Гонконг.

«Война цен на нефть с Саудовской Аравией в сочетании с воздействием коронавируса привела к тому, что в рейтинге Москва опустилась на 21 строчку, до 56-го места», — приводятся в сообщении компании слова менеджера по производству ECA International Стивен Килфеддер.

По его словам, две страны боролись за большую долю нефтяного рынка за счет увеличения добычи, что привело к спаду в экономике России и значительному падению курса рубля. Это и сделало страну дешевле для посетителей.

В десятку самых дорогих городов для экспатов в мире по версии ECA International вошли: Гонконг; Токио; Нью-Йорк; Женева; Цюрих; Лондон; Тель-Авив; Сеул; Сан-Франциско и Йокогама.

В прошлом году три первых места также заняли Гонконг, Токио и Нью-Йорк соответственно.

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