«Вымпелком» выкупил исходный код ядра биллинговой системы американо-израильской Amdocs

«Вымпелком» (бренд «Билайн») выкупил права на исходный код ядра биллинговой системы американо-израильской компании Amdocs. Условия сделки не раскрываются, передают «Ведомости».

Компании подписали соглашение еще зимой 2019 года. Биллинговую систему уже встроили в общий IТ-ландшафт оператора, основанный на собственных разработках.

Amdocs не объявляла об уходе с российского рынка после начала спецоперации. Весной 2022 года представители компании заявили, что соблюдают антироссийские санкции и прекратили новые продажи своих продуктов и услуг в РФ.

По оценке главы ComNews Group Леонида Коника, биллинговая система мирового уровня на 40–50 млн абонентов стоит около $300–400 млн. По данным владельца венчурного фонда Typhoon Digital Development Олега Братишко, рыночная оценка такой сделки может составлять около $100 млн.

В 2022 году выручка российской «дочки» Amdocs ООО «Амдокс солюшнз ЛТД» составила 4,7 млрд рублей, а чистая прибыль – 801,7 млн рублей.

Фото на обложке: билайн / VK