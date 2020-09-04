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«ВымпелКом» купил оператора связи «ВестКолл»

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Компания «ВымпелКом», которая развивает бренд «Билайн», купила московского оператора связи «ВестКолл». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «ВымпелКома».

«ВымпелКом» купил оператора связи «ВестКолл»

В ходе сделки «ВымпелКом» получил 100% ООО «Вест Колл Лтд». Как отметили в компании, покупка оператора должна усилить позиции «ВымпелКома» на столичном рынке услуг широкополосного доступа в интернет.

«ВестКолл» продолжит работать с партнерами и клиентами в прежнем режиме, добавили в пресс-службе «ВымпелКома».

«ВестКолл» — поставщик услуг связи в Москве. В портфеле компании — широкополосной доступ в интернет, IP-телефония, IP-телевидение, видеонаблюдение, облачные сервисы.

«ВымпелКом» не раскрывает сумму сделки. Согласно базе данных «Контур-фокус», уставный капитал ООО «Вест Колл Лтд» — 252,3 млн рублей. Выручка «Вест Колл» по итогам 2019 года составила 1 млрд рублей, чистая прибыль — 4,6 млн рублей. 

Фото: SSV-Studio / Shutterstock

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