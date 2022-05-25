Walmart решил расширить доставку дронами

Американская сеть оптовой и розничной торговли Walmart намерена расширить доставку дронами и охватить до 4 млн домохозяйств. Компания намерена доставлять дронами 1 млн заказов в год.

Управлять дронами будет партнер Walmart — компания DroneUp. К концу года компания планирует доставлять товары из 34 магазинов в 6 штатах: Аризоне, Арканзасе, Флориде, Техасе, Юте и Вирджинии, пишет The Verge.

Сотрудники соберут заказ в магазине, упакуют его в коробку и прикрепят ее к дрону. Беспилотник доставит заказ по адресу: сбросит коробку на лужайку или площадку около дома. Товары до 4,5 кг будут доставляться с 8:00 до 20:00 за почти $4.

Фото на обложке: Walmart