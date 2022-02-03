Владелец обувной сети Westfalika объявил о дефолте

Ритейлер OR Group, которому принадлежит обувная сеть Westfalika, объявил о фактическом дефолте. Компания не смогла рассчитаться по облигациям на сумму 500 млн рублей с «Промсвязьбанком».
О фактическом дефолте OR Group сообщается на сайте компании.
Компания не смогла рассчитаться по облигационным обязательствам с «Промсвязьбанком» на сумму 500 млн рублей. OR Group вела активные переговоры с банком, но сторонам не удалось договориться, говорится в заявлении OR Group.
Фактический дефолт допущен по облигациям серии БО-07 общим объемом 1 млрд рублей. OR Group разместила их в январе 2017 года, держателем 99% из них стал «Промсвязьбанк». До 2021 года ритейлер частично платил по бумагам.
20 января OR Group объявила о техническом дефолте по указанным биржевым облигациям. Из-за неудавшихся переговоров с банком технический дефолт превратился в реальный.
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Фото на обложке: Ovchinnikova Irina /
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