Wildberries запретит продажи БАД до результатов проверки подлинности документов

Wildberries ужесточил правила продажи биологически активных добавок (БАД) на платформе. Раньше, чтобы начать торговать, продавцам было достаточно предъявить свидетельство о государственной регистрации, теперь же БАД появятся в продаже только после онлайн-подтверждения подлинности сертификата.
Маркетплейс отчитался, что с ноября 2022 года отказал в размещении на площадке свыше 65 тыс. предложений БАД и витаминных комплексов продавцам, которые не предоставили актуальные документы, подтверждающие качество этой продукции, говорится в сообщении Wildberries.
Онлайн-площадка провела полную интеграцию с реестром свидетельств о государственной регистрации БАДов и витаминных комплексов Евразийской экономической комиссии.
Для верификации своих продуктов при заполнении карточек товаров продавцы должны предоставлять документы на товары, подлинность которых подтверждается специальными алгоритмами и сверкой с официальным госреестром. Продукция появится на Wildberries только после подтверждения ее оригинальности.
Сейчас на Wildberries представлено около 70 тыс. наименований БАД и витаминных комплексов, которые прошли онлайн-верификацию.
- В ноябре 2022 года площадка запустила дополнительную верификацию социально значимых товаров — она предполагает проверку наличия у продуктов питания, детской продукции, косметики, одежды сертификата или декларации соответствия. Проверка документов осуществляется через сервисы Росаккредитации.
- В феврале продажи витаминов и БАД также начала тестировать «Почта России».
Фото на обложке: Unsplash
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