Москвичи смогут заказать еду на Wildberries

Московские рестораны смогут продавать готовые блюда через платформу Wildberries. Это разнообразит предложение маркетплейса и поможет пострадавшему от пандемии рынку общепита.
Первым партнером маркетплейса уже стала сеть «Бакинский бульвар». Меню ресторана уже появилось в разделе «Экспресс-доставка» в приложении Wildberries, сообщили «Ведомости».
Компания возьмет на себя лишь оформление заказа и оплату, доставку же будут осуществлять сами точки общепита.
По данным Wildberies, партнерство с ресторанами расширит предложения для клиентов, но и поможет рестораторам. Они получат доступ к базе покупателей, где сейчас зарегистрированы 46 млн человек, и низкую комиссию, которая составит 5% от суммы заказа.
«Бакинский бульвар» уже сотрудничает с «Яндекс.Едой» и Delivery Club, а также занимается доставкой через собственное приложение. Долю выручки от доставки в ресторане не назвали.
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Фото: hedgehog94/Shutterstock
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