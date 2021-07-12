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Москвичи смогут заказать еду на Wildberries

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Московские рестораны смогут продавать готовые блюда через платформу Wildberries. Это разнообразит предложение маркетплейса и поможет пострадавшему от пандемии рынку общепита.

Москвичи смогут заказать еду на Wildberries

Первым партнером маркетплейса уже стала сеть «Бакинский бульвар». Меню ресторана уже появилось в разделе «Экспресс-доставка» в приложении Wildberries, сообщили «Ведомости».

Компания возьмет на себя лишь оформление заказа и оплату, доставку же будут осуществлять сами точки общепита.

По данным Wildberies, партнерство с ресторанами расширит предложения для клиентов, но и поможет рестораторам. Они получат доступ к базе покупателей, где сейчас зарегистрированы 46 млн человек, и низкую комиссию, которая составит 5% от суммы заказа.

«Бакинский бульвар» уже сотрудничает с «Яндекс.Едой» и Delivery Club, а также занимается доставкой через собственное приложение. Долю выручки от доставки в ресторане не назвали.

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Фото: hedgehog94/Shutterstock

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