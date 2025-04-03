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Wildberries узнал, почему покупатели оставляют чаевые курьерам и сотрудникам ПВЗ

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Объединенная компания Wildberries & Russ опросила 1,7 тыс. покупателей и выяснила, в каком случае они готовы оставлять чаевые сотрудникам сферы услуг. С результатами опроса, проведенного «RWB Исследования», ознакомился Русбейс.
Wildberries узнал, почему покупатели оставляют чаевые курьерам и сотрудникам ПВЗ
  1. Новости

Авторы исследования хотели выяснить, кому из сферы услуг чаще всего оставляют чаевые, какая самая популярная сумма чаевых, а также какие факторы влияют на желание потребителей отблагодарить за оказываемый сервис.

Согласно опросу, пользователи Wildberries охотнее всего оставляют чаевые официантам (43%), таксистам (30%) и курьерам (18% — доставка еды, 14% — доставка товаров). Далее следуют другие сферы, такие как автозаправки (15%), салоны красоты (12%) и отели (7%).

Почти половина респондентов, которые привыкли оставлять чаевые, готовы перевести более 300 рублей (46%), каждый пятый указал сумму в размере 200-300 рублей (22%), а 18% опрошенных – 100-200 рублей.

41% респондентов отметили, что они оставляют чаевые, если довольны сервисом, а для 38% важна вежливость и доброжелательность персонала. Каждый четвертый отметил, что на желание оставить чаевые влияет общее впечатление от сервиса (27%), личные возможности (27%) и скорость обслуживания (25%). 61% покупателей, когда-либо составлявших чаевые, используют для этого безналичные расчет.

В Wildberries также выяснили основные факторы, которые влияют на решение оставить на чай курьеру. Среди них:

  • вежливость;
  • качество доставки и сохранность товара;
  • тяжелый заказ или неблагоприятные погодные условия;
  • скорость доставки;
  • общее впечатление от сервиса;
  • предварительный звонок от курьера.

Также опрошенные назвали главные причины, влияющие на желание отблагодарить чаевыми менеджеров ПВЗ:

  • доброжелательность и аккуратность;
  • качество и скорость обслуживания;
  • готовность помочь с проверкой заказа;
  • помощь в сложных ситуациях;
  • чистота и порядок в ПВЗ.

Исследование показало, что для покупателей важно почувствовать заботу и уважение со стороны курьеров и менеджеров пунктов выдачи, что мотивирует оставлять чаевые.

  • Wildberries начал тестировать чаевые для курьеров и работников ПВЗ в январе 2025 года. Глава маркетплейса Татьяна Ким рассказала, что чаевые будут «моментально» отправляться на «WB Кошелек» менеджера ПВЗ или курьера.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / FOTODOM

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