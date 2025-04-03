Wildberries узнал, почему покупатели оставляют чаевые курьерам и сотрудникам ПВЗ
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Авторы исследования хотели выяснить, кому из сферы услуг чаще всего оставляют чаевые, какая самая популярная сумма чаевых, а также какие факторы влияют на желание потребителей отблагодарить за оказываемый сервис.
Согласно опросу, пользователи Wildberries охотнее всего оставляют чаевые официантам (43%), таксистам (30%) и курьерам (18% — доставка еды, 14% — доставка товаров). Далее следуют другие сферы, такие как автозаправки (15%), салоны красоты (12%) и отели (7%).
Почти половина респондентов, которые привыкли оставлять чаевые, готовы перевести более 300 рублей (46%), каждый пятый указал сумму в размере 200-300 рублей (22%), а 18% опрошенных – 100-200 рублей.
41% респондентов отметили, что они оставляют чаевые, если довольны сервисом, а для 38% важна вежливость и доброжелательность персонала. Каждый четвертый отметил, что на желание оставить чаевые влияет общее впечатление от сервиса (27%), личные возможности (27%) и скорость обслуживания (25%). 61% покупателей, когда-либо составлявших чаевые, используют для этого безналичные расчет.
В Wildberries также выяснили основные факторы, которые влияют на решение оставить на чай курьеру. Среди них:
- вежливость;
- качество доставки и сохранность товара;
- тяжелый заказ или неблагоприятные погодные условия;
- скорость доставки;
- общее впечатление от сервиса;
- предварительный звонок от курьера.
Также опрошенные назвали главные причины, влияющие на желание отблагодарить чаевыми менеджеров ПВЗ:
- доброжелательность и аккуратность;
- качество и скорость обслуживания;
- готовность помочь с проверкой заказа;
- помощь в сложных ситуациях;
- чистота и порядок в ПВЗ.
Исследование показало, что для покупателей важно почувствовать заботу и уважение со стороны курьеров и менеджеров пунктов выдачи, что мотивирует оставлять чаевые.
- Wildberries начал тестировать чаевые для курьеров и работников ПВЗ в январе 2025 года. Глава маркетплейса Татьяна Ким рассказала, что чаевые будут «моментально» отправляться на «WB Кошелек» менеджера ПВЗ или курьера.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / FOTODOM
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