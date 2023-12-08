Wildberries разработал аналог Zoom

Маркетплейс Wildberries разработал WB Stream – собственный сервис для видеоконференций и вебинаров. В запуск и разработку сервиса компания могла инвестировать до 100 млн рублей, пишут «Ведомости».

В WB Stream можно общаться по видеосвязи и в аудиоформате, обмениваться сообщениями в чате, демонстрировать участникам экран устройства, вести аудиозапись онлайн-встречи.

Разработкой занимались специалисты маркетплейса. Сейчас к сервису могут одновременно подключаться до 5 тыс. человек. Компания планирует в дальнейшем предоставить доступ к WB Stream всем пользователям.

По словам представителя компании, Wildberries не планирует вводить рекламу в этом сервисе, брать плату за использование или же каким-либо другим способом монетизировать разработку.

К началу 2023 года мобильный трафик зарубежных платформ видеоконференцсвязи значительно снизился, тогда как российские сервисы показали заметный рост, отмечали аналитики МТС. Среди популярных отечественных платформ — Webinar Group, «Яндекс Телемост», «VK Звонки».

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