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Wildberries разработал аналог Zoom

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Маркетплейс Wildberries разработал WB Stream – собственный сервис для видеоконференций и вебинаров. В запуск и разработку сервиса компания могла инвестировать до 100 млн рублей, пишут «Ведомости».

Wildberries разработал аналог Zoom

В WB Stream можно общаться по видеосвязи и в аудиоформате, обмениваться сообщениями в чате, демонстрировать участникам экран устройства, вести аудиозапись онлайн-встречи.

Разработкой занимались специалисты маркетплейса. Сейчас к сервису могут одновременно подключаться до 5 тыс. человек. Компания планирует в дальнейшем предоставить доступ к WB Stream всем пользователям. 

По словам представителя компании, Wildberries не планирует вводить рекламу в этом сервисе, брать плату за использование или же каким-либо другим способом монетизировать разработку.

К началу 2023 года мобильный трафик зарубежных платформ видеоконференцсвязи значительно снизился, тогда как российские сервисы показали заметный рост, отмечали аналитики МТС. Среди популярных отечественных платформ — Webinar Group, «Яндекс Телемост», «VK Звонки».

Фото на обложке: Unsplash

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