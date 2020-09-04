Число запросов белорусских IT-разработчиков на работу в России выросло в 5 раз — исследование

Число запросов от белорусских IT-разработчиков на поиск работы в России из-за политической нестабильности в стране выросло в пять раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рекрутинговой компании Benchmark Executive.

До четверти запросов на работу в российской IT-сфере сейчас поступает от разработчиков из Белоруссии, тогда как до президентских выборов в стране в начале августа и последовавших за ними протестов эта доля не превышала 5%, заявили в компании.

Официально в белорусских IT-компаниях о планах по релокации пока не говорят, но интерес к переезду подтверждают их сотрудники, опрошенные газетой. Один из собеседников «Ъ» полагает, что в целом около 70% белорусских разработчиков сейчас задумываются о поиске работы за границей.

Этому способствуют не только политический кризис и беспорядки, но и давление именно на IT-компании.

Начало протестов в Белоруссии сопровождалось приходом неизвестных силовиков в офисы «Яндекса» и Uber. 2 сентября стало известно, что сотрудники департамента финансовых расследований страны проводят обыски в минском офисе PandaDoc, основанной в США выходцами из Белоруссии. Она разрабатывает софт для автоматизации документооборота.

По словам гендиректора Benchmark Executive Екатерины Бахаревой, рассматривать переезд белорусских разработчиков заставляют и опасения по поводу возможного закрытия в стране платежной платформы Payoneer, через которую многие из них традиционно получают зарплату в валюте. С 27 мая Payoneer уже остановила работу с картами пользователей из России, продолжив работать на белорусском рынке.

В IT-отрасли сконцентрирована наиболее граждански активная часть населения, которую беспокоят в том числе риски усиления российского влияния, пояснил один из собеседников «Ъ».

В первую очередь белорусские IT-специалисты рассматривают переезд в Литву, Эстонию и Польшу, отмечает управляющий директор инвесткомпании founders.ai, работающей в том числе в Белоруссии, Михаил Румянцев. В ЕС и на Украине, по его словам, уже предлагают возможность релокации для белорусских IT-инженеров.

«В России весьма спорный инвестиционный климат и не совсем понятные правила игры, шансов, что белорусские айтишники будут массово мигрировать именно сюда, немного», полагает гендиректор Avanpost Андрей Конусов.

По его словам, белорусские компании оценивают ситуацию, многое будет зависеть от развития событий и того, приобретет ли давление на независимые IT-компании системный характер.

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