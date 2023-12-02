Соцсеть X планирует привлечь рекламу от малого и среднего бизнеса — FT

Бойкот рекламных кампаний в социальной сети X со стороны крупных рекламодателей из-за резких высказываний владельца бывшего Twitter Илона Маска вынуждает управляющую компанию делать ставки на маркетинговые бюджеты малого и среднего бизнеса.

«Малый и средний бизнес являются важным двигателем, который мы определенно недооценивали долгое время», — цитирует Маска Financial Times.

По словам миллиардера, обращение к бюджетам малого и среднего бизнеса «всегда было частью плана, теперь мы пойдем еще дальше».

Ранее в середине ноября крупные рекламодатели — IBM, Walt Disney, Apple и др. — заявили, что не будут рекламироваться в соцсети X, поскольку владелец позволяет себе некорректные высказывания, а контент рекламодателей может оказаться по соседству с постами ультраправой тематики.

В ответ на это 30 ноября Илон Маск на форуме глобальных лидеров DealBook подтвердил свою склонность к некорректным высказываниям и посоветовал рекламодателям следовать своим путем: «Если кто-то пытается шантажировать меня рекламой или деньгами, пусть он идет…» (далее бизнесмен использовав нецензурный оборот).

По мнению предпринимателя, если рекламный бойкот «убьет компанию», то «весь мир будет знать, что компанию убили рекламодатели».

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