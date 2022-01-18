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X5 Group перевела гендиректора «Перекрёстка» на должность гендиректора «Пятёрочки»

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

X5 Retail Group провела перестановки в топ-менеджменте группы, сообщила пресс-служба компании. Владислав Курбатов, занимавший должность гендиректора торговой сети «Перекрёсток», назначен гендиректором торговой сети «Пятёрочка» вместо Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию.

X5 Group перевела гендиректора «Перекрёстка» на должность гендиректора «Пятёрочки»

Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

Исполняющим обязанности гендиректора «Перекрёстка» назначен Владимир Садовин, который пришел в Х5 в 2020 году на должность директора по стратегическому маркетингу. Садовин имеет 20-летний опыт работы в розничной торговле, в том числе в 2004-2018 годах возглавлял «Азбуку вкуса».

По словам главноного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана, Гончаров на своей должности успешно реализовал стратегию трансформации, цифровизации и обновления «Пятёрочки». Он отметил, что удалось сократить потери, текучесть персонала, значительно увеличить доходность и запустить сервис быстрой доставки.

По данным Шехтермана, за это время продажи увеличились почти в два раза до 2 трлн рублей, а количество магазинов выросло с 13 до 18 тысяч.

Курбатов сфокусируется на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов. 

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Фото на обложке: Starikov Pavel / Shutterstock

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