X5 Group перевела гендиректора «Перекрёстка» на должность гендиректора «Пятёрочки»

Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

Исполняющим обязанности гендиректора «Перекрёстка» назначен Владимир Садовин, который пришел в Х5 в 2020 году на должность директора по стратегическому маркетингу. Садовин имеет 20-летний опыт работы в розничной торговле, в том числе в 2004-2018 годах возглавлял «Азбуку вкуса».

По словам главноного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана, Гончаров на своей должности успешно реализовал стратегию трансформации, цифровизации и обновления «Пятёрочки». Он отметил, что удалось сократить потери, текучесть персонала, значительно увеличить доходность и запустить сервис быстрой доставки.

По данным Шехтермана, за это время продажи увеличились почти в два раза до 2 трлн рублей, а количество магазинов выросло с 13 до 18 тысяч.

Курбатов сфокусируется на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!