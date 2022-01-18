X5 Group перевела гендиректора «Перекрёстка» на должность гендиректора «Пятёрочки»

X5 Retail Group провела перестановки в топ-менеджменте группы, сообщила пресс-служба компании. Владислав Курбатов, занимавший должность гендиректора торговой сети «Перекрёсток», назначен гендиректором торговой сети «Пятёрочка» вместо Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию.
Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел.
Исполняющим обязанности гендиректора «Перекрёстка» назначен Владимир Садовин, который пришел в Х5 в 2020 году на должность директора по стратегическому маркетингу. Садовин имеет 20-летний опыт работы в розничной торговле, в том числе в 2004-2018 годах возглавлял «Азбуку вкуса».
По словам главноного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана, Гончаров на своей должности успешно реализовал стратегию трансформации, цифровизации и обновления «Пятёрочки». Он отметил, что удалось сократить потери, текучесть персонала, значительно увеличить доходность и запустить сервис быстрой доставки.
По данным Шехтермана, за это время продажи увеличились почти в два раза до 2 трлн рублей, а количество магазинов выросло с 13 до 18 тысяч.
Курбатов сфокусируется на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов.
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Фото на обложке: Starikov Pavel /
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