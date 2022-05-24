X5 планирует запустить доставку продуктов через «Сбермаркет» и «Яндекс.Еду»

Владелец «Перекрестка» и «Пятерочки» — X5 Group — планирует доставлять продукты с помощью крупных агрегаторов Сбермаркет», «Яндекс.Еду» и Delivery Club. До этого компания развивала онлайн-торговлю только через свои каналы.

Собеседник «Коммерсанта» сообщил, что компания уже достигла принципиальных договоренностей с «Яндекс.Едой», другой источник добавил, что ранее вела аналогичные переговоры со «Сбермаркетом». Представитель X5 подтвердил планы компании по развитию доставки с помощью крупных агрегаторов, но не раскрыл подробности.

До 2022 года X5 Group занимала первое место среди крупнейших интернет-продавцов товаров повседневного спроса в России по данным Infoline. Однако в первом квартале этого года компания сместилась на третье место с оборотом 20,7 млрд рублей, ее обогнали «Сбермаркет» (28,4 млрд рублей) и «Вкусвилл» (21,7 млрд рублей).

Курьеры «Яндекс.Доставки» уже доставляют продукты из «Пятерочки» и «Перекрестка», рассказал представитель «Яндекса». Источник издания полагает, что X5 будет сотрудничать со сторонними сервисами там, где не справляется со спросом своими силами.

Самым перспективным партнером в доставке для X5 Group может стать «Сбермаркет», который работает в том числе в небольших и отдаленных населенных пунктах, предположил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. На этой площадке самая большая конкуренция, там давно продаются продукты из «Магнита», Metro, «Ашана».

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