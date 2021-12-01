X5 Group сэкономила 100 млн рублей после внедрения ИИ при расчете ФОТ в «Перекрестках»

В X5 Group сэкономили 100 млн рублей за четыре месяца после внедрения технологии искусственного интеллекта (ИИ) при расчете фонда оплата труда (ФОТ) в 400 супермаркетах «Перекресток».
Принадлежащая Александру Подкину система Clue установлена на компьютерах директоров разного уровня и следит за расходами ФОТ, контролируя выполнение KPI по выручке. Система дает рекомендации по найму сотрудников и составлению их расписания.
Производительность супермаркетов с Clue выросла на 5%. С октября 2021 года систему внедрили во всех 960 супермаркетах сети.
«Clue опирается на анализ Big Data, накапливая статистику не только по конкретному магазину, но и по сети в целом. Интерпретируя огромные массивы данных с помощью искусственного интеллекта, Clue дает рекомендации руководителям, визуализирует статистику, прогнозирует неблагоприятные сценарии до того, как они начали осуществляться», — пояснили в X5 Group.
В сети «Перекреток» работает более 42 тысяч сотрудников. В управлении персоналом уже используются технологии VR и AR, элементы геймификации и краудсорсинга идей.
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Фото на обложке: pexels.com
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