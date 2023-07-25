«Яндекс.Браузер» обновил дизайн для мобильных устройств

«Яндекс» обновил мобильную версию «Браузера» для iOS и Android — изменился дизайн меню страницы, для iOS добавили подсказки с историей поисковых запросов и возможность переключаться между вкладками свайпом, для Android — функцию «перекраски» сайтов в темную тему.

Что нового для iOS:

Появилась возможность переключаться между соседними вкладками с помощью свайпа, сообщил «Яндекс». При этом вкладки не будут закрываться, как это происходит при нажатии на кнопку «Назад».

Один из возможных сценариев использования — сравнение информации: например в таблицах с характеристиками разных устройств, один из которых пользователь собирается купить, отмечают в компании.

Также при открытии новой страницы в «Браузере» и нажатии на адресную строку выводится список последних поисковых запросов. Список будет общим с компьютером или планшетом, если пользователь прошел авторизацию через «Яндекс ID». Функция получила название «Сохранять историю», ее можно отключить в настройках мобильного браузера.

Что нового для Android:

Пользователи получили возможность включать в «Браузере» темную тему на любых сайтах — браузер сам «перекрашивает» те страницы, которые не поддерживают эту возможность. Ранее темная тема меняла только цвет интерфейса.

Функция доступна в режиме бета-версии. Чтобы ее включить, нужно выбрать в настройках пункт «Оформление», а затем «Всегда темное». После этого появится переключатель «Темная тема для сайтов», который необходимо активировать.

Изменился также дизайн меню страницы в браузере для Android и iOS. Наполнение осталось прежним, но теперь элементы оформлены и расположены так, чтобы пользователям было удобно обращаться к самым востребованным функциям: истории, загрузкам, настройкам и другим.

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