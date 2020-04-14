«Яндекс.Карты» начнут показывать размер очереди в супермаркете
В веб-версии «Яндекс.Карт» появилась возможность узнать, много ли человек стоит в очереди в супермаркете. Об этом говорится в сообщении компании.
«Яндекс» ввел этот функционал, чтобы потребители могли соблюдать социальную дистанцию.
Рядом с названием организации будет выводиться оценка: «нет очереди», «небольшая», «большая». Разработчики обещают добавить эту возможность в мобильное приложение «Карт» и в «Яндекс.Навигатор».
Сейчас к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 — «Перекрестка» в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время, как ожидается, к проекту присоединится «Альфа-банк».
«Яндекс.Карты» планируют подключать и других партнеров. Оставить заявку можно по ссылке.
Актуальные данные о количестве посетителей передают сами компании в режиме онлайн. Они фиксируют трафик с помощью внутренних сервисов, например датчиков или систем контроля очереди.
Организации, которые передают данные об очередях, в ближайшее время будут выделены на картах специальной иконкой и появятся в разделе «Яндекс.Карт» «Коронавирус».
Фото: Unsplash
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