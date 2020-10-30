«Яндекс» улучшил финансовые показатели по ключевым бизнесам

«Яндекс» отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2020 года. Консолидированная выручка компании выросла на 30% и составила 58,3 млрд рублей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Чистая прибыль компании за указанный период времени достигла 21,9 млрд рублей. Для сравнения: в третьем квартале 2019 года она была равна 4,8 млрд рублей, увеличение произошло на 356%. Отмечается, что доля нерекламных доходов впервые составила 43% от всей выручки «Яндекса».

Выручка сегмента «Такси» за июль-сентябрь 2020 года равна 18,3 млрд рублей. Она выросла на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К сегменту компания относит сервисы «Яндекс.Такси» и Uber, каршеринг «Яндекс.Драйв» и доставку для фудтех-направлений «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка».

Медиасервисы принесли 1,8 млрд рублей (+92%). Такой рост в компании связывают с ростом доходов от продаж единой подписки на сервисы «Яндекса». Число подписчиков медиасервисов выросло до 5,6 млн, прирост составил 121%.

Доля компании на российском поисковом рынке по итогам последних трех месяцев — 59,3%. Причем запросы с мобильных устройств составили 62,7% от всех поисковых запросов на «Яндексе».

Выручка «Яндекс.Маркета» составила 6,9 млрд рублей. Это на 16% выше показателя за аналогичный период 2019 года. Рекламная выручка на сайтах «Яндекса» в третьем квартале выросла до 28 млрд рублей (на 12% год к году).

Скорректированный показатель EBITDA увеличился до 15,1 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее о своей выручке за третий квартал 2020 года рассказали в Mail.ru Group.

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