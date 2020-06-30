У «Яндекс.Облака» поменяется руководитель

«Яндекс» объявил о назначении руководителем «Яндекс.Облака» Алексея Башкеева. Ян Лещинский, отвечавший за развитие платформы со старта проекта в 2017 году, вернётся в США к семье и продолжит консультировать компанию ближайшие несколько месяцев. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Ранее Алексей Башкеев руководил департаментом инфраструктуры «Яндекса». Сейчас отдел объединяется с командой «Яндекс.Облака». Вместе они будут заниматься развитием публичной облачной платформы и внутренними инфраструктурными задачами. Операционным развитием проекта продолжит заниматься Олег Коверзнев.

Алексей Башкеев работает в «Яндексе» с 2009 года. Он отвечает за разработку систем хранения и обработки данных, инструменты разработки и аналитику. Под руководством Алексея была создана общая инфраструктура, которой пользуются все сервисы компании. Алексей окончил МИФИ, имеет степень кандидата физико-математических наук.

«За два года команда показала отличные результаты, запустив на платформе 29 сервисов в области хранения и обработки данных, инструментов для разработки и машинного обучения», — комментирует управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Худавердян добавил, что под руководством Башкеева компания продолжит создавать и развивать публичные облачные сервисы, а также постепенно унифицируют инфраструктуру и технологии, используемые в разных проектах «Яндекса».

«Яндекс.Облако» — публичная облачная платформа компании «Яндекс», объединяющая технологические сервисы для бизнеса и разработчиков. Платформа была запущена в сентябре 2018 года. Сейчас, по собственным данным, в «Облаке» доступны 29 сервисов, в том числе Compute Cloud, Managed Databases, Managed Kubernetes, IoT Core, Yandex SpeechKit. На платформе создают и поддерживают свои цифровые сервисы такие компании, как Ozon, Leroy Merlin, Mindbox, ГК «ПИК» и другие.

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