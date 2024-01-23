«Яндекс» начал поиск инженера в сфере беспилотных авто в Китае

«Яндекс» ищет в Китае инженера по эксплуатации с опытом разработки электронных блоков управления (ЭБУ). Компания подбирает специалиста для сотрудничества с неким «независимым китайским дизайн-бюро». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные в аккаунте компании в LinkedIn.

Издание обнаружило сведения о поиске кандидата в городе Сучжоу в провинции Цзянсу. Из описания следует, что специалист будет сотрудничать с местным дизайн-бюро. С ним компания сейчас работает над созданием ЭБУ для «роботакси пятого поколения».

ЭБУ представляют собой встраиваемые компьютерные системы, каждая из них отвечает за работу отдельной подсистемы машины: двигателя, подвески и так далее.

В самом «Яндексе» сообщили изданию, что разрабатывают «универсальное решение» для автономного вождения. Оно подходит для использования на базе разных машин.

«В связи с этим мы рассматриваем различные платформы для создания беспилотных автомобилей нового поколения», — сказали в компании.

В беспилотные авто устанавливают блок автономного управления транспортом и системы помощи водителю. Сегодня такие системы производят Intel, Nvidia, Continental и Hitachi.

В 2020 году «Яндекс» представил четвертое поколение роботакси на базе Hyundai Sonata. Его ЭБУ, как сообщал «Яндекс», дорабатывался совместно с Hyundai Mobis. В 2019 году «Яндекс» и Hyundai Mobis подписали соглашение о намерении создать платформу для беспилотных автомобилей.

О статусе Hyundai Mobis в России после ввода ВС РФ на территорию Украины в 2022 году ничего неизвестно. При этом Hyundai Motor сейчас занимается продажей своего завода в Санкт-Петербурге. Покупателем выступает «Арт-Финанс».

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