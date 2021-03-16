«Потребуется подтверждение качества»: для беспилотников «Яндекса» и сервиса телемедицины МТС введут особый правовой режим

Правительство России предложило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для 7 ИТ-сервисов. Среди проектов, для которых снимут некоторые ограничения, названы продукты МТС в сфере телемедицины и биометрии и сервис беспилотников «Яндекса». Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Для введения ЭПР предлагается внести исключения в законодательство о связи, безопасности дорожного движения, персональных данных и в Воздушный кодекс. Имеющиеся сейчас ограничения «сдерживают развитие технологий», говорится в пояснительной записке.

Одним из сервисов, рассматриваемых в законопроекте, является телемедицинское решение компании МТС. Сейчас дистанцинная постановка диагноза и назначение лечение в России не разрешены. Все это, а также дальнейшее удаленное наблюдение за пациентом возможны только после очного приема.

Чтобы не сдерживать развитие телемедицины, авторы иннициативы предлагают снять эти ограничения. Кроме того, появится возможность удаленно согласиться на медицинское вмешательство и отказаться от него. На данный момент дистанционно это можно сделать только с использованием электронной подписи через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Снятие ограничений в этой области — необходимый шаг для медицинской поддержки граждан в отдаленных населенных пунктах», — отметил специально для RB.ru гендиректор healthtech-компании bioniq Вадим Федотов.

Он добавил, что COVID-19 и пандемия значительно ускорили процесс цифровизации во многих сферах, включая телемедицину. Последняя, по словам Федотова, является сегодня одним из главных мировых трендов в индустрии healthtech.

«Но, как всегда, любое снижение ограничений несет необходимость подтверждения качества. Поэтому данная инициатива будет требовать более тщательной проработки регламента. Например, чтобы определить, кто и каким образом в будущем сможет дистанционно ставить клинические диагнозы и давать медицинские рекомендации», — заключил Федотов.

Второй проект МТС, для которого предлагается ЭПР, — это дистанционное заключение договоров об оказании услуг связи с помощью биометрии. Предлагается разрешить заключать такие договоры без посещения салона связи — с помощью биометрической идентификации.

Для беспилотников «Яндекса», в свою очередь, будет снято ограничение, которое сейчас не допускает на дороги автомобили без водителя. Это ограничивает развитие транспортных технологий, считают авторы законопроекта. «Пилотные проекты в рамках ЭПР позволят ускорить развитие технологий, а также собрать необходимую статистику и получить опыт использования их в сервисах. Таким образом ЭПР станут важным шагом на пути разработки федерального законодательства», — прокомментировали инициативу в «Яндексе».