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На «Яндекс.Маркете» появится техника из «М.Видео» и «Эльдорадо»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

До конца 2022 года на «Яндекс.Маркете» появится весь ассортимент товаров группы «М.Видео-Эльдорадо»: электроника, бытовая, климатическая техника и др. Их можно будет оплачивать полностью или частями, а также покупать в кредит. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компаний.

На «Яндекс.Маркете» появится техника из «М.Видео» и «Эльдорадо»

Пользователям маркета пока доступны только товары из «Эльдорадо», вскоре планируется добавить и товары из «М.Видео».

Группа намерена использовать все модели продаж, которые предлагает «Яндекс.Маркет». В том числе речь идет о продаже через маркетплейс со своих складов, торговлю со складов «Яндекса» или использование курьерских служб сервиса для доставки.

Товары «М.Видео» уже продавались на маркете, но зимой 2014 года ритейлер решил покинуть площадку. В компании это объяснили тем, что «Яндекс.Маркет» в то время больше ориентировался на работу с малым и средним бизнесом и понижал «М.Видео» в выдаче, несмотря на значительные вложения в продвижение ритейлера на площадке.

Другая причина отказа от партнерства была активная борьба «М.Видео» с серым импортом. По словам собеседника «Ведомостей», с учетом того что параллельный импорт оказался легализован, решение компании вернуться на площадку может означать смену курса.

«М.Видео-Эльдорадо» стала последним крупным продавцом техники, который решил присоединиться к «Яндекс.Маркету». Исключение – сеть DNS, которая ушла с площадки четыре года назад из-за желания «дистанцироваться от серого сектора».

Фото на обложке: Serghei Starus / Shutterstock

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