«Яндекс» начал тестировать быстрые ответы нейросети YandexGPT в «Поиске»

«Яндекс» начал использовать языковую модель YandexGPT для создания быстрых ответов в «Поиске», говорится в сообщении компании. Нейросеть может перечислить плюсы и минусы покупки апартаментов вместо квартиры, составить список отличий аллигатора от крокодила, подсказать самую ласковую породу кошек и ответить на другие запросы.
Нейросеть дает краткий ответ на запрос пользователя под поисковой строкой и обобщает информацию из подходящего источника, что позволяет сэкономить время на поиске информации.
На этапе запуска быстрые ответы работают в режиме ограниченного тестирования по заявке в приложении «Яндекс с Алисой».
Как это работает:
- YandexGPT в режиме реального времени находит несколько подходящих источников по запросу пользователя.
- После этого нейросеть делает краткую выжимку информации каждого из них, собирая информацию в том числе из разных частей страницы.
- Затем YandexGPT выбирает из получившихся вариантов самый полезный ответ и показывает его вместе со ссылкой на источник.
«Яндекс» запустил YandexGPT в мае 2023 года. Нейросеть может создавать и перерабатывать тексты, пересказывать их, выполнять задания, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем.
Компания внедрила YandexGPT в свое приложение «Шедеврум», в личные кабинеты продавцов на «Яндекс.Маркете», а также начала заполнять с помощью нейросети карточки товаров в «Яндекс.Лавке».
7 сентября «Яндекс» запустил новую версию своей нейросети — YandexGPT 2. Она способна решать больше различных типов задач, чем первая версия, также было улучшено качество ее ответов.
Фото на обложке: Unsplash
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