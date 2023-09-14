Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» начал тестировать быстрые ответы нейросети YandexGPT в «Поиске»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» начал использовать языковую модель YandexGPT для создания быстрых ответов в «Поиске», говорится в сообщении компании. Нейросеть может перечислить плюсы и минусы покупки апартаментов вместо квартиры, составить список отличий аллигатора от крокодила, подсказать самую ласковую породу кошек и ответить на другие запросы.

«Яндекс» начал тестировать быстрые ответы нейросети YandexGPT в «Поиске»

Нейросеть дает краткий ответ на запрос пользователя под поисковой строкой и обобщает информацию из подходящего источника, что позволяет сэкономить время на поиске информации.

На этапе запуска быстрые ответы работают в режиме ограниченного тестирования по заявке в приложении «Яндекс с Алисой».

Как это работает:

  • YandexGPT в режиме реального времени находит несколько подходящих источников по запросу пользователя.
  • После этого нейросеть делает краткую выжимку информации каждого из них, собирая информацию в том числе из разных частей страницы.
  • Затем YandexGPT выбирает из получившихся вариантов самый полезный ответ и показывает его вместе со ссылкой на источник.

«Яндекс» запустил YandexGPT в мае 2023 года. Нейросеть может создавать и перерабатывать тексты, пересказывать их, выполнять задания, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем.

Компания внедрила YandexGPT в свое приложение «Шедеврум», в личные кабинеты продавцов на «Яндекс.Маркете», а также начала заполнять с помощью нейросети карточки товаров в «Яндекс.Лавке».

7 сентября «Яндекс» запустил новую версию своей нейросети — YandexGPT 2. Она способна решать больше различных типов задач, чем первая версия, также было улучшено качество ее ответов.

Получайте свежие новости о мире Web3 в рассылке. Регулярно.
Без рекламы.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс.Лавка» начала заполнять карточки товаров в приложении с помощью YandexGPT
  2. 2 От секретаря до бухгалтера: как NLP помогает сокращать издержки бизнеса
  3. 3 Стартовал ИИ-буткемп для школьников и студентов
  4. 4 3 задачи по ML, чтобы подготовиться к собеседованию на Junior Data Scientist
  5. 5 Codenrock проводит ML-соревнование по разработке модели, которая может отличать текст ИИ от текста человека
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ