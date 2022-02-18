«Яндекс.Драйв» запустил тариф «Сугроб» для застрявших в снегу автомобилей

«Яндекс.Драйв» запустил тариф «Сугроб» – если пользователь «откопает» застрявший в снегу автомобиль, ему дадут скидку на поездку и бонусы на следующий заказ.

О новом тарифе RB рассказали в пресс-службе «Яндекс.Драйва».

Приложение отметит знаком снежинки все автомобили, которые нуждаются в «откапывании». Если пользователь согласиться освободить машине путь, то получит преференции: 1 час времени поездки, 5 км пути по цене 1 рубль, а также 300 бонусов на следующую поездку.

Фото: пресс-служба «Яндекс.Драйва»

Чтобы получить бонусы, пользователь должен отправить фотографии автомобиля «до» и «после» «откапывания» в чат поддержки.

С августа 2021 года пользователи «Яндекс.Драйва» могут арендовать автомобиль по QR-коду, а также сообщить службе поддержки о неправильной парковке.

В июне сервис объявил о создании «профилей вождения». Это визуальная шкала в приложении, которая меняет цвет и статус, если у водителя появляются неаккуратные поездки, и наоборот, когда манера вождения становится лучше.

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