Нейросеть YandexGPT ускорила генерацию текстов в 5 раз и начала форматировать их

Нейросеть YandexGPT начала в несколько раз быстрее давать ответы на запросы, сообщила пресс-служба «Яндекса». Ранее для создания объемных текстов — эссе, докладов, длинных списков — нужно было ждать до 10 секунд, теперь пользователь увидит начало ответа уже через одну-две секунды. Таким образом, скорость генерации увеличилась минимум в пять раз.
Кроме того, теперь нейросеть может форматировать созданные тексты. Пользователи могут попросить «Алису» оформить заголовки, программный код и цитаты, выделить фрагменты жирным шрифтом или курсивом.
Также с 29 июня «Алиса» вместе со всеми возможностями, в том числе с созданием текстов с помощью YandexGPT, впервые появилась на страницах поисковой выдачи «Яндекса». Пользователи смогут находить нужную информацию и сразу же создавать на ее основе собственные тексты в чате с виртуальным помощником.
YandexGPT (YaLM 2.0) запустили 17 мая. Она доступна пользователям в режиме «Давай придумаем» в «Алисе». Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Компания также внедрила ее в свое приложение «Шедеврум».
Ранее стало известно, что «Яндекс» также научил свою языковую модель быстро и емко пересказывать текст.
Фото на обложке: nikkimeel /
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