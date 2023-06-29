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Нейросеть YandexGPT ускорила генерацию текстов в 5 раз и начала форматировать их

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Нейросеть YandexGPT начала в несколько раз быстрее давать ответы на запросы, сообщила пресс-служба «Яндекса». Ранее для создания объемных текстов — эссе, докладов, длинных списков — нужно было ждать до 10 секунд, теперь пользователь увидит начало ответа уже через одну-две секунды. Таким образом, скорость генерации увеличилась минимум в пять раз.

Нейросеть YandexGPT ускорила генерацию текстов в 5 раз и начала форматировать их

Кроме того, теперь нейросеть может форматировать созданные тексты. Пользователи могут попросить «Алису» оформить заголовки, программный код и цитаты, выделить фрагменты жирным шрифтом или курсивом. 

Также с 29 июня «Алиса» вместе со всеми возможностями, в том числе с созданием текстов с помощью YandexGPT, впервые появилась на страницах поисковой выдачи «Яндекса». Пользователи смогут находить нужную информацию и сразу же создавать на ее основе собственные тексты в чате с виртуальным помощником.

YandexGPT (YaLM 2.0) запустили 17 мая. Она доступна пользователям в режиме «Давай придумаем» в «Алисе». Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Компания также внедрила ее в свое приложение «Шедеврум».

Ранее стало известно, что «Яндекс» также научил свою языковую модель быстро и емко пересказывать текст.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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