«Яндекс.Лавку» в Хамовниках заблокировали недовольные работой курьеров местные жители

Горожане обступили курьерский пункт «Яндекс.Лавки» и даже пытались выломать входные двери, уточнил Красильщик. Жители были недовольны соседством с помещениями фудтех-предприятия.

«Мы прекрасно понимаем, что работа городских бизнесов может создавать неудобства для жителей. Это машины, разгрузки, курьеры, велосипеды. Все, с чем связана работа “Лавок“ (вплоть до уровня шума вентиляторов для морозильных установок), строго контролируем», — высказал в ответ на недовольства руководитель «Яндекс.Лавки».

Он добавил, что еще весной в компании отказались от мопедов из-за их шумности. И заверил, что постоянно находится «в контакте с местными жителями» и пока не понимает «суть претензий».

Из-за конфликта на улице Кооперативной в течение четырех часов сервис доставки в Хамовниках работал со сбоями. Заказы обслуживали другие станции, это привело к сильной задержке, пояснил Красильщик. Он добавил, что представители «Лавки» намерены выстроить диалог с жителями и выяснить причины их недовольства.

В свою очередь жители Хамовников создали группу в Facebook, где делятся случаями недобрососедских отношений с разгрузочной станцией «Яндекс.Лавки». Например, рассказывают о шуме в помещениях по ночам, неаккуратной езде курьеров по дворам и даже ДПТ с участием транспорта доставщиков и припаркованной машиной жильцов.

Фото: «Независимые Хамовники» в Facebook