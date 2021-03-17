«Яндекс.Музыка» запустила чарт подкастов

«Яндекс.Музыка» запустила чарт самых популярных подкастов. Он расположен в отдельном разделе «Подкасты» и может быть использован создателями контента как новый инструмент продвижения, рассказали RB.ru в компании.

Чарт состоит из 50 подкастов и обновляется ежедневно. Он формируется автоматически по количеству уникальных слушателей подкаста среди владельцев «Яндекс Плюса» за 7 дней. Также чарт учитывает рост или падение популярности подкаста.

На момент запуска первые строчки чарта занимают образовательно-развлекательный подкаст Labelsmart с разговорами от комиков и два проекта студии «Либо/Либо»: подкаст о курьерах «Уже в пути» и запись про людей с ментальными особенностями «Одно расстройство».

«За последний год "Яндекс.Музыка" выросла в несколько раз и стала для нас важным источником новой аудитории ... У "Музыки" достаточно данных для составления объективного рейтинга, а рынку нужен понятный и прозрачный инструмент», — прокомментировала основатель студии подкастов «Либо/Либо» Лика Кремер.

По данным «Яндекс.Музыки», 28% пользователей слушают подкасты хотя бы 1 раз в месяц. Это в 4 раза больше по сравнению с 2019 годом. 14% слушают подкасты хотя бы раз в неделю. Прослушивание подкастов в среднем занимает 1 час в день.

«Все больше рекламодателей присматриваются к формату [подкастов], интересуются его аудиторией, но, по сути, какого-то одного места, где можно было бы посмотреть, что активнее всего слушают прямо сейчас, до сих пор не было. Здорово, что команда "Яндекс.Музыки" запустила чарт», — отметил партнер группы креативных агентств Possible Group Влад Ситников.

На момент запуска, помимо России, чарт станет доступен в 11 других странах, где есть подкасты «Яндекс.Музыки»: странах СНГ и Израиле. Для них также будет сформирован свой уникальный чарт, рассказали в компании.

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