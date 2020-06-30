YouDo запустил услугу отклика с постоплатой

Сервис поиска исполнителей бытовых и прочих услуг YouDo запустил новую услугу — отклик с постоплатой. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Это новый тип отклика на площадке, который позволяет оставлять отклик на задание бесплатно, а платить только за связь с заказчиком.

Если заказчик заинтересуется предложением, исполнителю придет уведомление об этом. После того, как исполнитель подтвердит списание денег за отклик, заказчик получит его номер телефона. До этого момента отклик остается бесплатным.

В сутки можно отправить не более 30 таких откликов.

Найти новую опцию можно в карточках заданий — кнопка «Откликнуться с постоплатой».

Нажав на нее, исполнитель сможет оставить предложение к заданию, а заплатить потом: только если заказчик запросит контакты, а исполнитель подтвердит готовность с ним связаться.

Изображение: YouDo

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