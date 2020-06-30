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YouDo запустил услугу отклика с постоплатой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис поиска исполнителей бытовых и прочих услуг YouDo запустил новую услугу — отклик с постоплатой. Об этом сообщается на сайте сервиса.

YouDo запустил услугу отклика с постоплатой

Это новый тип отклика на площадке, который позволяет оставлять отклик на задание бесплатно, а платить только за связь с заказчиком.

Если заказчик заинтересуется предложением, исполнителю придет уведомление об этом. После того, как исполнитель подтвердит списание денег за отклик, заказчик получит его номер телефона. До этого момента отклик остается бесплатным. 

В сутки можно отправить не более 30 таких откликов. 

Найти новую опцию можно в карточках заданий — кнопка «Откликнуться с постоплатой». 

Нажав на нее, исполнитель сможет оставить предложение к заданию, а заплатить потом: только если заказчик запросит контакты, а исполнитель подтвердит готовность с ним связаться.

Изображение: YouDo

Фото на обложке: Unsplash

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