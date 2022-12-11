Банковские портфели в юанях растут «на сотни процентов» за счет бизнесменов

В течение всего года российские банки фиксируют стабильный рост популярности вкладов в юанях. И хотя доля таких депозитов в общем объеме банковских портфелей россиян не превышает 10%, прирост непосредственно внутри этой ниши очень высок: в «Сбере», например, сообщают о «сотнях процентов». И аналитики банковской сферы считают, что все это — из-за повышенного интереса к юаням со стороны бизнеса.

Согласно опросу РБК в крупнейший отечественных кредитных организация ситуация по депозитам в юанях такая:

ВТБ: открыто 7+ тыс. депозитов на 4,4 млрд юаней (394,3 млрд руб.) среди физлиц, это порядка 7% от всех валютных вкладов и около 1% всех розничных депозитов;

«Тинькофф Банк»: доля депозитов в юанях не превышает 1% от общего объема вкладов;

МКБ: объем средств на депозитах в юанях вырос в 5 раз с конца марта, количество вкладчиков — в 6 раз;

«Дом.РФ»: прирост портфеля в юанях превысил 85%, но доля в общей структуре вкладов — до 10%;

«Санкт-Петербург»: депозиты в юанях занимают до 10% от всех валютных остатков, но объемы постоянно растут;

«Зенит»: депозиты в юанях составляют 3,71% валютных остатков клиентов-физлиц;

«Транскапиталбанк»: доля сбережений в юанях увеличилась до 25% за счет снижения остатков в других валютах;

БКС: доля вкладов в юанях увеличилась за год с 9% до 21%», а число клиентов — на 38% за последние два месяца.

А директор дивизиона «Занять и сберегать» «Сбербанка» Сергей Широков сформулировал общую тенденцию: «Несмотря на рост в 2022 году портфеля юаней на сотни процентов, его доля в общем объеме средств клиентов «Сбера» остается незначительной».

Всего в РФ вклады в юанях открывают 49 банков. Для сравнения: на 30 января их было 13 (данные аналитиков «Банки.ру»).

Наибольшей популярностью пользуются короткие вклады (от трех до шести месяцев), причем в регионах хранить средства в юанях более выгодно: в некоторых банках ставка достигает 8%, хотя в среднем по стране она 1,5% (эксперт аналитического центра «Банки.ру» Оксана Даниленко).

Порог входа для вкладов в юанях очень небольшой (в среднем 500 юаней = 45 тыс. рублей, а есть и меньше), но россияне его, как правило, превышают в сотни раз.

Банковским аналитикам это говорит о повышенном интересе к депозитам в юанях со стороны бизнесменов.

«Этот показатель выше среднего чека депозитов как в рублях, так и в других валютах. Это объясняется нетипичностью портрета клиента и недостаточно большим количеством клиентов для формирования релевантной аналитики», — говорит руководитель дирекции розничных продуктов банковской группы Транскапиталбанка (ТКБ) Алексей Глушенков.

По его словам, на предпринимателей приходится более 60% портфеля в юанях.

Интерес именно бизнесменов к депозитам в юанях отмечают и в «Азиатско-Тихоокеанском банке».

И все же, несмотря на все происходящее, экономические предпосылки, юани вряд ли смогут стать полноценной заменой долларам и евро, уверены эксперты банковского рынка.

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