Сервис кикшеринга «Юрент» займется сдачей в аренду пауэрбанков

Входящий в МТС сервис кикшеринга «Юрент» решил заняться сдачей в аренду портативных зарядных устройств. Сервис видит синергию в шеринге электросамокатов и пауэрбанков, узнали «Ведомости».

«Юрент» намерен развернуть сеть шеринга пауэрбанков из 30 тыс. станций по всей России. Сейчас компания ищет менеджера по продажам в проект «Юрент заряжает».

По оценкам экспертов «Чек индекса», средний чек на аренду зарядных устройств в 2023 году вырос год к году на 18% до 137 рублей, а число покупок – на 32%. К 2027 году российский рынок аренды пауэрбанков в России может вырасти до 25 млрд рублей, сообщил собседник издания.

Ранее «Юрент» представил собственный самокат, сконструированный с учетом российской дорожной инфраструктуры. В 2024 году в парке кикшеринга появится 20 тыс. самокатов новой модели в ряде городов. Сейчас они уже эксплуатируются в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Фото на обложке: «Юрент» / VK