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Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки украшений

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Гильдия ювелиров России обратилась к правительству страны с просьбой отложить введение обязательной маркировки ювелирных изделий до 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление.

Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки украшений

По мнению представителей отрасли, маркировка может привести к остановке оборота ювелирной продукции и «существенными убытками». При этом, в целом, идею создания системы информации о товарах гильдия поддерживает.

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января 2021 года. С 1 июля будет разрешен оборот только маркированных ювелирных изделий. Для этого производители должны отдать изделия в Федеральную пробирную палату (ФПП), где лазерная маркировка будет наноситься на поверхность украшений.

В Минфине считают, что введение маркировки ювелирных изделий может привести к «взрывному росту» легальных продаж украшений. Сейчас от 30 до 50% ювелирного рынка в России — серые продажи, отмечают в ведомстве.

Также в январе в стране заработает маркировка молочной продукции. Обязательной она станет с 1 мая 2021 года.

 

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Напомним, что в октябре этого года в России наблюдались сбои в системе маркировки лекарств. Это привело к упрощению системы.

Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock

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