Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки украшений

Гильдия ювелиров России обратилась к правительству страны с просьбой отложить введение обязательной маркировки ювелирных изделий до 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление.

По мнению представителей отрасли, маркировка может привести к остановке оборота ювелирной продукции и «существенными убытками». При этом, в целом, идею создания системы информации о товарах гильдия поддерживает.

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января 2021 года. С 1 июля будет разрешен оборот только маркированных ювелирных изделий. Для этого производители должны отдать изделия в Федеральную пробирную палату (ФПП), где лазерная маркировка будет наноситься на поверхность украшений.

В Минфине считают, что введение маркировки ювелирных изделий может привести к «взрывному росту» легальных продаж украшений. Сейчас от 30 до 50% ювелирного рынка в России — серые продажи, отмечают в ведомстве.

Также в январе в стране заработает маркировка молочной продукции. Обязательной она станет с 1 мая 2021 года.

Напомним, что в октябре этого года в России наблюдались сбои в системе маркировки лекарств. Это привело к упрощению системы.

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