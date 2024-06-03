Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении налоговой системы

Правительство внесло в Государственную думу поправки в Налоговый кодекс. Ранее изменения в прогрессивную шкалу налогообложения разработал Минфин.

Как следует из сообщения Госдумы, законопроекты о донастройке налоговой системы направлены в Комитет по бюджету и налогам.

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя изменения, отметил, что предложенные поправки обеспечат «стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет».

Согласно документу, вводится пятиступенчатая шкала налогообложения. Для граждан с доходом менее 2,4 млн в год сохранится ставка в 13%. Далее с ростом дохода она будет повышаться до 15%, 18%, 20% и 22%. По прогрессивной ставке будет облагаться только доход, превышающий указанные границы, а не вся сумма целиком.

Также повышается налог на прибыль для компаний — с 20% до 25%.

Принять поправки планируется в весеннюю сессию.

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