Владелец Zara окончательно закроет почти 270 магазинов в России

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владелец брендов Zara, Bershka и других, окончательно закроет 269 из 514 магазинов в России после приостановки деятельности в марте 2022 года. Об этом сообщает издание El País.
По информации газеты, компания все еще ждет завершения сделки по уходу с российского рынка (о ней было объявлено в октябре 2022 года). Обесценение стоимости инвестиций в семи российских «дочках» Inditex оценила в €2,211 млрд.
Группа планирует передать активы и права на 245 оставшихся магазинов в России группе Daher. Новые точки продаж, как сообщается, никак не будут связаны с Inditex.
В рамках соглашения у Inditex есть право вернуться в Россию, «в случае возникновения новых обстоятельств». 15 марта компания заявила, что готова сделать это, если «ситуация в России изменится».
- Inditex основал испанец Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тыс. магазинов в 100 странах. Наиболее известные брендыInditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.
- Как сообщалось ранее, иранская компания Daher Group, к которой перешел российский бизнес Inditex, намерена открыть магазины под новыми вывесками уже весной 2023 года. Первая точка — бренд женской, мужской и детской одежды Maag — появится в «Авиапарке».
Фото на обложке: RB.RU
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