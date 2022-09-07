После закрытия магазинов Zara продолжила оформлять новые товары в России

В марте владелец Zara, Bershka, Oysho, Massimo Dutti — испанский холдинг Inditex — объявил о закрытии магазинов своих сетей в России. Однако российские юрлица группы продолжают оформлять декларации и сертификаты на товары.

Последние документы от флагманского бренда Zara были зарегистрированы в едином реестре Росаккредитация 10 августа и 1 сентября 2022 года, выяснил РБК.

В списке — детские купальники, трикотаж, головные уборы, постельное белье, обувь и одежда для взрослых, предметы декора. Товары ввезены как в 2021 году, так и в 2022 году.

После 5 марта были зарегистрированы сертификаты соответствия и декларации других сетей группы: Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова пояснила, что сроки внесения сведений о декларациях и сертификатах занимает до трех дней. Срок испытаний зависит от вида товара и испытательной лаборатории, в среднем они могут занимать несколько месяцев.

Юрист предположила, что такая документация нужна компании для продажи товаров через посредников или на маркетплейсах. Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров также считает, что компания действует на перспективу, если в будущем решит открыть магазины.

Российские торговые центры массово подают иски на бренды компании Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие. Всего заведено 32 дела, среди самых дорогих — иск самарского молла «Космопорт» к Zara на 512 млн рублей.

Испанская Inditex в июне расторгла договоры аренды с торговыми центрами. Под оптимизацию попали точки розничной торговли в Москве и регионах. Inditex приостановила работу всех своих магазинов в России с 5 марта в связи с военной операцией на Украине.

Фото на обложке: lentamart / Shutterstock