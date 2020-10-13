14 октября состоится онлайн-лекция на тему «Аддиктивное поведение: жизнь в плену гаджетов». Доктор психологических наук и профессор маркетинга Школы бизнеса Леонарда Н. Штерна Адам Альтер расскажет, как технологические компании разрабатывают продукты, которые вызывают зависимость. Участие бесплатное.

РЭШ проведет лекцию о том, как компании провоцируют зависимость от своих гаджетов