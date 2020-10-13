РЭШ проведет лекцию о том, как компании провоцируют зависимость от своих гаджетов
14 октября состоится онлайн-лекция на тему «Аддиктивное поведение: жизнь в плену гаджетов». Доктор психологических наук и профессор маркетинга Школы бизнеса Леонарда Н. Штерна Адам Альтер расскажет, как технологические компании разрабатывают продукты, которые вызывают зависимость. Участие бесплатное.
В качестве спикера выступит Адам Альтер — профессор маркетинга Школы бизнеса Леонарда Н. Штерна, доктор психологических наук и профессор Факультета психологии Нью-Йоркского университета. Адам пишет статьи для таких изданий, как New York Times, Washington Post, Slate, Huffington Post, Popular Science и WIRED. Автор книг «Непреодолимые: развитие аддиктивных технологий и бизнес, который держит нас на крючке» и Drunk Tank Pink, в которой Адам обсуждает, как некоторые неожиданные вещи влияют на наши чувства, мысли и поведение — вроде розового цвета.
Модератор — Дарья Дзябура, профессор РЭШ, академический директор программы «Экономика и анализ данных», получила степень PhD в Массачусетском технологическом институте.
Онлайн-лекция пройдет в сервисе Zoom. Участники смогут задать вопросы спикеру. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.
Фото на обложке: Neirfy / Shutterstock
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