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Умер глава ЛДПР Владимир Жириновский

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Умер председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Умер глава ЛДПР Владимир Жириновский

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. <…> Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. <…> Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин.

Он также отметил, что лучшая оценка деятельности главы ЛДПР — неизменная поддержка избирателей.

В феврале 2022 года Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне штамма «омикрон» коронавируса. Политик был подключен к аппарату ИВЛ, а затем введен в медикаментозную кому.

Фото: vk.com/zhirinovskyv

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