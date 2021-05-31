4 биографии, которые вдохновят на свершения

Николай поделился с читателями RB.RU любимыми книгами, которые будут особенно полезны тем, кто интересуется созданием собственного бизнеса или строит карьеру.

Николай Хорт, основатель и генеральный директор службы курьерской доставки Take'N'Go , черпает вдохновение из биографий других предпринимателей и известных личностей. «Я не стремлюсь найти там какие-то лайфхаки или скопировать стиль ведения бизнеса. Но такие книги служат для меня источником опыта и фундаментальных принципов», — сказал он.

Уолтер Айзексон «Стив Джобс. Биография»

Банально, но это одна из лучших биографий, которую я прочитал. Эта книга хорошо отражает суть слогана известной рекламной кампании: «Невозможное возможно». Джобс, как уже многие подметили, «искажает пространство вокруг себя»: заставляет других увидеть мир и вещи такими, какими их видит он, и поверить в реальность своей идеи. Его перфекционизм помог ему добиться того, чего не могут другие, потому что считают невозможным.

Чего стоит одна только история про то, как в ночь перед презентацией он заставил сотрудников ковыряться с портом для наушников в айподе, чтобы он издавал «идеальный щелчок», создавая правильное тактильное ощущение того, что наушники подключены к плееру.

Мы много обсуждаем с коллегами, нужен ли вообще такой перфекционизм, выжимающий из людей все соки. Сам я не сторонник радикального подхода всегда и везде — всему свое время и место. Но мне импонирует такой майндсет.

Стива Джобса и Илона Маска я считаю более чем достойными ориентирами и примерами того, насколько масштабно можно (и нужно) мыслить, как настойчиво можно идти к своей цели. Думаю, эта книга понравится не только предпринимателям, но и всем сотрудникам, которые хотят расти в своей профессии и карьере.

Фил Найт «Продавец обуви»

Автобиография генерального директора Nike написана очень легко и интересно. Если из биографии Джобса видятся более стратегические вещи, то эта книга про «рубилово» day-by-day.

Найт много пишет про то, как он начинал: как брал займы, как доказывал банкам, что ему нужно увеличивать кредитный лимит, чтобы наращивать обороты. Как он придумал привлекать звездных спортсменов к рекламным кампаниям. Все это рассказано очень динамично и читается на одном дыхании.

Но в первую очередь меня в этой истории зацепило, как человек во всем, что его окружает, находит наиболее эффективное приложение своих сил, знаний, талантов. И Джобс, и Найт меня наводят в итоге именно на эту мысль: нужно понять, что ты умеешь делать наиболее эффективно, и делать именно это.

Невил Исделл «Внутри Coca-Cola»

Это история про корпоративный рост внутри компании, которую написал бывший генеральный директор Coca-Cola. В первую очередь я бы советовал прочитать эту книгу людям, которые работают в корпорациях и заинтересованы в карьерном росте. В частности я ее рекомендовал своему знакомому, которому предложили переезд в Европу на условиях дальнейшего промоушена.

Автор и герой книги жил на чемоданах всю жизнь. Понятно, что это очень тяжело, но вот риторический вопрос — а вы хотели бы стать СЕО такой компании, как Coca-Cola? Еще одна мысль, которая проходит красной строкой через всю книгу: делай хорошо или не делай вообще.

Да, не все хотят стать СЕО корпорации. Но даже если ваши амбиции не настолько велики, это не значит, что нужно сидеть и монотонно работать от звонка до звонка. Попробуйте сегодня взять и сделать работу в пять раз качественней, чем вас просили. Ведь вы это делаете для себя, а не для начальника. Вы получаете опыт, повышаете свою собственную рыночную стоимость и создаете для себя возможности дальнейшего развития и роста, либо на нынешнем месте работы, либо в другой компании.

Джеки Чан «Я счастливый!»

Честно говоря, мне показалось, что Джеки Чан довольно непривычно формулирует свои мысли и описывает различные ситуации, но стиль в его книге — далеко не главное. Создается ощущение, что чувак очень честный, открытый, сентиментальный, добрый и даже в каком-то смысле простой. Некоторые моменты вызывали у меня улыбку. Но его теплое и доброе отношение к людям, перфекционизм и настойчивость в отношении себя самого — это фундамент, на котором построена личность того Джеки Чана, которого мы видим и знаем.

По сути эта книга — подробная история о том, как Джеки Чан стал Джеки Чаном. Как и Фил Найт, Джеки Чан подробно описывает все свои приключения: как он только начинал карьеру, как упорно пробивался через все преграды, как придумывал новое в кинематографе, как он был и оставался собой, верным своим принципам и ценностям во всех жизненных ситуациях.

Я бы сформулировал основные идеи этих книг максимально просто: «Делай хорошо или не делай вовсе, знай свои сильные стороны и используй их». Из этого не следует, что не нужно работать над своими слабыми сторонами: их нужно закрыть настолько, чтобы они не были проблемой и риском.

Если проводить аналогию с swot-анализом, слабости создают риск ущерба, поэтому, конечно же, нужно их знать и работать с ними. Но именно для того, чтобы они не создавали риск. Например, если человек совсем не умеет говорить на публику, вряд ли он станет великим оратором, TED-спикером (хотя исключения, конечно, бывают).

Но можно минимально развить этот навык, чтобы он не мешал бизнесу, чтобы не возникало паники на встрече с тремя представителями клиента. Зато, если вкладываться в развитие сильных сторон, есть шанс создать свой уникальный набор компетенций и намного быстрее прийти к успеху.