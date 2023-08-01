Как спланировать новое коммерческое пространство, чтобы оно было удобным и работало на бизнес?

Основательница архитектурного бюро Adetail Анна Дыханова рассказывает о шести вещах, которые бизнесу полезно знать перед началом работы над новой средой для своих клиентов и сотрудников.

От офиса во многом зависит продуктивность сотрудников, а удобная среда для клиентов может сделать процессы эффективнее и позволить компании увеличить прибыль. Но создание нового пространства — не только ответственный, но и долгий дорогостоящий проект.

Трансляция бренда компании — не трансляция брендбука

Все хотят пространство, которое будет отвечать ценностям компании. В архитектурном проекте за это отвечают не логотип и фирменные цвета, а концепция, интерьер и дизайн-решения.

Перенести индивидуальность бизнеса в концепцию не так просто. Для архитектора это комплексная и многоэтапная работа. Но вы можете сделать ее быстрее и продуктивнее.

Передайте ДНК компании

В начале проекта архитектор, как врач, собирает анамнез — всю возможную информацию о своем подопечном.

Постарайтесь предоставить как можно больше данных:

историю компании,

ее ценности,

место на рынке,

рассказать о стратегии и амбициях.

Помогите организовать встречи с вашими сотрудниками и опишите портрет клиента. То, что на первый взгляд кажется неважным, может помочь архитектору понять ваш бренд и влюбиться в него.

Определите цели пространства и убедитесь, что у вас с командой проекта одинаковое понимание целей

Цель — это база для создания концепции любого проекта, будь то корпоративное пространство или даже медицинский центр. Например, если вы создаете отель, важно понимать:

каковы портрет гостя и желаемый средний чек,

будет ли бизнес направлен на проведение мероприятий, если да — каких именно, и другие детали.

Чем точнее вы изложите задачи будущего пространства, тем корректнее сформируются ожидания к проекту у всех вовлеченных сторон.

В английском языке есть хорошее слово alignment, которое описывает состояние нескольких сторон, которые договорились и «сверили» свои ожидания. Чем ближе представления о цели и ожидаемом результате у компании и архитектора, тем больше шансов на успех, особенно в сжатые сроки и с ограниченным бюджетом.

Познакомьте архитектора с площадкой как можно раньше

Подключайте архитектора еще на этапе ее выбора. Далеко не во всех случаях внутри компании есть специалисты, которые могут грамотно оценить то или иное пространство:

особенности проектирования,

инженерную составляющую,

возможность установить оборудование в конкретной локации.

Если выбор уже сделан или возможность выбора отсутствует, постарайтесь познакомить архитектора с площадкой как можно раньше — это даст понять ее достоинства и недостатки, подумать о нестандартных решениях и о том, как можно обыграть несовершенства.

Нашему клиенту в Казани, одному из предприятий «Татспиртпрома​​», нужно было сделать офис из производственного склада. Это очень нестандартное для такой задачи помещение с высокими потолками, однако нам удалось обернуть это в пользу бренда.

В итоге получилось двухуровневое пространство в стиле лофт, передающее дух производственного процесса компании.

Идите на контакт с командой проекта

Архитектору важно понимать, как работает заказчик, научиться расшифровывать его пожелания и обратную связь.

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Выделяйте время на живое общение с командой специалиста. Часто успех проекта обусловлен и тем, какой была коммуникация между командой исполнителя и заказчиком.

Как в пространстве будут существовать люди?

Кто они — пользователи будущего пространства? На ранних этапах проекта необходимо сформулировать портрет пользователя и иметь четкое понимание о том, как он будет использовать помещение.

Чтобы точнее сформулировать ожидания к пространству для исполнителей вам нужно проделать большую работу.

Исходя из целей помещения, определите, кто будет его финальными пользователями. Поймите, какие у них задачи. От этого могут зависеть планировочные, инженерные и даже эстетические решения. Составьте опросник. Чтобы людям было легче отвечать, а вам обрабатывать полученные данные, рекомендую использовать вопросы с выбором ответа из предложенных. Обязательно соберите ответы у лиц, принимающих решения в проекте. Проанализируйте полученные данные и сформулируйте ключевые требования и ожидания к будущему пространству. Увязать все мнения будет непросто. Пожелания людей могут противоречить друг другу, но нужно найти баланс. Презентуйте результат будущим пользователям. Делать это стоит человеку, авторитетному в компании. Тогда люди почувствуют доверие к выбранным вами решениям.

Вот пример такой подготовки из нашей практики с HeadHunter, где мы помогали компании с исследованием. Мы подготовили опросники с вариантами ответа о том, каким должно быть пространство, и предложили сотрудникам заполнить их.

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Кроме этого, проводились интервью и одновременно мы узнавали о функциональных запросах к пространству у руководителей.

Мы получили и обработали более 100 ответов. В процессе мы дискутировали в поиске лучших решений, но в итоге получился офис с множеством уникальных зон. Одна из них — необычная переговорная комната с качелями вместо привычных кресел, цель которой — позволить сотрудникам мыслить нестандартно и разрабатывать более креативные решения.

Какие технологии действительно нужны вашему проекту?

Выбор технологий напрямую зависит от целей пространства. Технологии должны способствовать их достижению:

в отеле это может быть улучшение сервиса и скорости получения услуг;

а на стадионе — соблюдение стандартов по безопасности, обеспечение многофункциональности площадей и возможность проведения массовых зрелищных мероприятий;

в корпоративных пространствах задача технологий — максимальная продуктивность сотрудников, обеспечение комфортной и безопасной для здоровья рабочей среды.

Грамотные инвестиции в технологии — это вложения в эффективность бизнеса.

Отличной иллюстрацией стал для меня опыт в нидерландской клинике OLVG. Все интегрированные в их пространство технологии направлены на выздоровление пациента и помогают врачам: автоматизированные системы кондиционирования, освещения, бесконтактные решения в логистике и другое.

При этом выигрывает бизнес.

Чем эффективнее лечение, тем быстрее выписываются пациенты — эффективная клиника принимает больший поток пациентов — и в конечном итоге больше зарабатывает.

Этот подход не новый — компании по всему миру уже давно видят связь бизнес-операций с пространством, которое их обслуживает, и извлекают из этого выгоду.

Думайте о целях помещения и выбирайте те технологии, которые смогут увеличить эффективность ваших ресурсов.

Какие ошибки можно допустить при распределении бюджета?

Планирование бюджета — ответственный этап, в котором участвует большое количество людей. До старта любого проекта нужно провести аналитику, собрать большое количество данных.

Пренебрежение деталями при формировании бюджета

Он должен связывать между собой расчеты по всем этапам реализации и быть расписанным от А до Я. Это основополагающий этап, и упущения могут привести к ощутимым отклонениям в процессе последующей работы.

Незаложенные риски

Еще одна ошибка, которую часто допускают при формировании бюджета. Все стремятся выбирать наиболее оптимистичную версию плана, но в действительности ресурсы на каждый этап работы должны быть заложены с учетом всех возможных рисков.

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Неграмотная приоритизация

На мой взгляд, не стоит пренебрегать инженерными системами, технологиями для воздуха и света, акустике и эргономике. Эти составляющие обеспечивают комфорт нахождения в пространстве, а долгосрочно — влияют на здоровье людей.

Так, в гостинице — красивая визуальная составляющая безусловно привлечет гостей, но плохо работающая вентиляция испортит их впечатление. Вряд ли они вернутся или оставят хороший отзыв о месте, где было душно и некомфортно.

Для сотрудников ИТ-отдела приоритетным будет наличие профессиональных кресел и мощность компьютеров. Именно это позволит им работать быстрее и не испытывать дискомфорта. При этом в зонах для клиентов или партнеров особенно важны материалы отделки — в переговорах они помогают формировать правильное впечатление о компании.

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Именно так, опираясь на цели пространства, определите, что должно стать для вас приоритетом при распределении средств.

А чтобы получившийся бюджет эффективнее согласовывался, включите в фокус-группу проекта члена команды, который ответственен за его утверждение. Если у него будет доступ к процессу создания концепции пространства, это позволит нивелировать риск затяжных согласований бюджета из-за вкусовых разногласий.

Как неграмотная стратегия выбьет проект из сроков?

Срыв сроков реализации проекта — еще один риск. И его ключевая причина связана с отсутствием стратегии или ее изменениями по ходу проекта (что значит, что она была создана неграмотно).

Чаще всего изначальная стратегия не работает, потому что в процессе ее формирования что-то упускают. Например, были заложены нереалистичные сроки принятия решений. Разным компаниям и командам требуется разное время на согласования. Закладывайте реалистичные сроки.

Нельзя торопиться с этапом построения плана и дорожной карты. В строительстве существуют нормативные сроки на каждый этап.

Железное правило до старта любого проекта — собрана вся необходимая информация, все решения взвешены и утверждены. Если в процессе реализации проекта всплывают недоработки и пробелы, реализация либо начнет задерживаться, либо качество решений, принимаемых на ходу, соответствующе повлияет на результат.

Поэтому любое изменение стратегии в процессе работы — большой риск для архитектурного проекта. Когда план создан правильно с самого начала, все члены команды видят перед собой единую цель, их приоритеты ясны — закончить проект в срок и в бюджет. И именно этот общий фокус приводит команду к успешному итогу.

Чтобы минимизировать вероятность срыва сроков, уделяйте достаточное время плану и тщательно продумывайте стратегию.

Как пространство может сохранить актуальность в будущем?

Большинство заказчиков хотят пользоваться своими пространствами долго — в среднем от 5 до 15 лет. Для этого еще при выборе площадки и планировании помещения важно учитывать как текущие задачи, так и долгосрочные планы компании.

Сделать полностью трансформируемое пространство невозможно, но учесть ряд дополнительных функций — вполне.

Так, для команд, которые планируют резкий рост в будущем, выходом может быть уход от кабинетной системы в офисе, создание незакрепленных рабочих мест и гибкого формата пространства.

Кроме того, важна и эстетическая актуальность помещения спустя время.

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Для этого я советую останавливаться на вневременных решениях в дизайне, а не следовать трендам и моде. На этапе реализации важно выбирать качественные материалы, которые смогут прослужить вам столько, сколько заложено в стратегии.

При этом уже во время эксплуатации компания сама должна следить за сервисом пространства. Один из наших клиентов настолько ответственно вкладывается в обслуживание своего офиса, что уже спустя семь лет помещение по-прежнему выглядит свежо.

Создание нового корпоративного пространства — крупная и ответственная задача. Заказчику нужно помнить, что это совсем не про визуальную привлекательность в фирменных цветах бренда.

Важно, чтобы помещение отражало ваши ценности и учитывало потребности будущих пользователей. Выбор технологий должен быть рациональным и опираться на цели, а не на тренды.

Чтобы избежать превышения бюджета и сроков, не стоит торопиться с формулированием стратегии проекта.

С самого начала важно убедиться, что план четкий и понятен всем членам команды.

А чтобы пользоваться результатом работы долго — нужно учитывать долгосрочные цели компании на всех этапах: от выбора площадки и утверждения дизайн-решений до эксплуатации и обслуживания будущего пространства.

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