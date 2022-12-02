Робот-френдли: как устроен главный офис южнокорейской Naver

В 2022 году в Южной Корее открылся 36-этажный комплекс под названием 1784. Как заявляет интернет-гигант Naver, это первый в мире офис, спроектированный и для людей, и для роботов. Здесь компания разместила штаб-квартиру и площадку для тестирования перспективных технологий, от роботов-курьеров до медицинской клиники с ИИ.

Naver часто называют «корейским Google», поскольку она управляет самой популярной поисковой системой страны. Но намного правильнее было бы считать корпорацию аналогом Alphabet — как и материнская компания Google, интересы конгломерата простираются практически на все, что связано с технологиями, включая ИИ, роботехнику, здравоохранение, автономный транспорт и метавселенную.

Наиболее футуристичными проектами занимается Naver Labs, подразделение, специализирующееся на R&D.

В 2016 году Naver сообщила о планах построить новую штаб-квартиру в южнокорейском Пундане, которая бы стала песочницей для тестирования технологий и «первым в мире зданием, удобным для роботов».

Фото в тексте: Naver Corporation

«В 1784 мы будем испытывать и тестировать разрабатываемые нами технологии будущего, прежде чем представить их миру», — прокомментировал Сан Чхоль Кан, глава Naver Labs в апреле 2022 года.

Здание

Наиболее заметная технология, которая тестируется в 1784, — автономный сервисный робот Rookie высотой почти в метр и похожий на кулер без бутыли. В здании десятки таких машин; здесь они выполняют роль курьеров.

Например, сотрудник может сделать заказ в Starbucks, который находится в том же здании, и бариста поместит напиток в отсек для хранения робота. Затем он направляется в точку нахождения сотрудника и с помощью распознавания лиц определяет, кому нужно отдать заказ.

В Naver Lans наделили роботов анимированными «глазами», и так работникам легче предугадать их движения. Машины по зданию перемещаются таким образом, чтобы создавать как можно меньше препятствий.

Фото в тексте: Naver Corporation

«С точки зрения социальной культуры мы сделали так, что у наших роботов есть манеры, — объясняет сотрудник команды Naver Labs по взаимодействию людей и роботов. — У всех нас есть персональное пространство, и нам некомфортно, когда другие находятся слишком близко. Наши роботы разработаны так, чтобы обходить людей, не нарушая их личное пространство».

Обеспечить возможность ботов перемещаться по этажу было просто — Naver соблюдает стандарты доступной среды, поэтому Rookie не встретятся препятствия вроде узкого коридора или неожиданной ступеньки.

Однако в здании 36 этажей, и Naver предусмотрела для машин возможность использовать лифты, как и обычные сотрудники. Разработчики даже определили, что наилучшее место для робота внутри кабины — передний угол напротив кнопок, потому что пассажирам некомфортно, если робот стоит у них за спиной.

Чтобы гарантировать, что роботы смогут работать даже при полной загрузке лифтов, например в обеденное время, внутри здания построили «Робопорт» — специальную систему подъемников только для машин.

Фото в тексте: Naver Corporation

Вместо того, чтобы сделать каждого Rookie умным, Naver Labs разработала для них возможность передавать данные с камер и датчиков в ARC, облачную систему, которая заменяет мозг всему парку роботов.

ARC может сравнивать изображения с камер с цифровым двойником здания и определять местонахождение робота с точностью в пределах 15 см. Система может подсказать кратчайший путь к конечной точке, и поскольку общение происходит по локальной 5G-сети, в ней практически не бывает задержек.

Использование центрального «мозга» не только позволяет сократить вычислительную мощность отдельных роботов, но и упрощает управление всем парком, который к концу 2022 года превысит 100 машин.

Фото в тексте: Naver Corporation

«Мы уверены: чтобы контролировать сотню роботов в таком большом здании, необходима центральная система управления — нужно корректно ими управлять», — объясняет Сангок Сок, CEO Naver Labs.

Не только роботы

Rookie — лишь один из элементов, которые делают 1784 таким футуристичным. Здесь есть двурукий робот Ambidex, который занимается очисткой роботов-курьеров. Также в здании расположены «фабрика стартапов», центр исследования ИИ и площадка, где можно протестировать мобильные технологии на более 200 устройств.

Кроме этого, у сотрудников есть доступ в клинику, где Naver Labs разрабатывает инновации для медицинской отрасли. Среди них есть искусственный интеллект, который слушает разговоры между пациентами и врачами, извлекая важные для истории болезни данные.

Такие разработки, как и технология распознавания лиц Rookie, напоминают антиутопию — это не 1784, а, скорее, 1984. Но в Naver утверждают, что они полностью соответствуют законодательству Кореи о защите персональной информации и наблюдении.

Фото в тексте: Naver Corporation

Похоже, корпорация пытается найти баланс между своими потребностями в данных и комфортом сотрудников.

Согласно обзору New York Times, Rookie использует для навигации фронтальную камеру, и она находится под таким углом, чтобы видеть только нижнюю часть тела сотрудников. Если робот упадет или положение камеры изменится, он предупредит, что в кадр может попасть лицо.

Пока не ясно, предупредит ли бот человека, который попадает в кадр в обычном режиме, например, если он сидит. Кроме того, если ARC не сможет определить локацию при помощи фронтальной камеры, он использует данные с других, и непонятно, узнают ли в этом сотрудники, что их снимают.

В конечном итоге Naver собирается пустить в продажу продукты, разработанные в 1784. И это может произойти совсем скоро — 29 ноября в здании провели экскурсию для делегации из Саудовской Аравии, надеясь на предложение поучаствовать в строительстве умного города NEOM.

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Используя собственную штаб-квартиру в качестве тестовой площадки, Naver изучает, как сделать взаимодействие людей с технологиями более комфортными, прежде чем представить их миру. И это могут быть самые разные решения — дать роботам «глаза» или научить их выбирать наименее пугающее место в лифте.

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Фото на обложке: Chang W. Lee / The New York Times